Оленя освободили от покрышки на шее, с которой тот прожил половину жизни

После того, как покрышку сняли, оленя весом 270 кг отпустили на свободу. Фото: Colorado Parks and Wildlife

В американском штате Колорадо экологи освободили оленя от покрышки на шее, с которой он прожил половину своей жизни.

Четырехлетнего самца пришлось сначала усыпить, а потом лишить рогов, сообщили экологи из агентства Colorado Parks and Wildlife 11 октября. Это была четвертая попытка освободить оленя за неделю.

"На шее животного возникла небольшая рана и стерлась часть шерсти. Мы хотели бы срезать шину и оставить рога для его повседневной деятельности, но не смогли прорезать стальные элементы в бортике покрышки. Она была заполнена сосновой хвоей и грязью", - отметил офицер-природоохранник Скот Мердок.

После того, как покрышку сняли, оленя весом 270 кг отпустили.

Проблему животного заметили еще в июле 2019 года. Предыдущие попытки усыпить оленя потерпели неудачу, поскольку экологи не могли приблизиться к нему. Только сезон спаривания сделал это возможным.

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В конце октября прошлого года зоозащитники освободили медведя, которого 12 лет содержали в ужасных условиях. Животное жило в крошечном вольере и терпело издевательства.