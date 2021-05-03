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понедельник, 03 мая 2021 19:38

Октоберфест снова отменили из-за пандемии

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Октоберфест снова отменили из-за пандемии
В Германии отменили Октоберфест. Фото: Reuters

В Германии из-за пандемии второй год подряд отменили пивной фестиваль Октоберфест.

Другие традиционные фестивали также не состоятся. Об этом сообщил премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зедер.

"Риск слишком велик. Из всех законных интересов граждан здравоохранение на первом месте", - заявил он.

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Зедер также назвал "немыслимым" проведение Октоберфеста для тех, кто прошел полный курс прививок против коронавируса.

"Народный фестиваль - это событие, право посетить которую должен иметь каждый", - пояснил Зедер.

По состоянию на 3 мая в Украине зафиксировали 2758 новых случаев Covid-19, 154 инфицированных умерли, госпитализированы 1591 человека. В частности, заболели 116 детей и 23 медработника.

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Дата
03
мая

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