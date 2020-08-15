Окружение Лукашенко может сбежать в Россию - СМИ

 
Ексклюзивы
1/5
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Просмотров: 414
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Просмотров: 1998
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
Просмотров: 1656
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
Просмотров: 504
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1305
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 882
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2367
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1467
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18873
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3753
Фото
Все фото
3
6
9
2
3
Работники Минского метро готовятся бастовать
Работники Минского метро готовятся бастовать
Киевляне нарядили памятник Сковороде в честь белорусов
Киевляне нарядили памятник Сковороде в честь белорусов
В Минске окружили здание правительства и ЦИК
В Минске окружили здание правительства и ЦИК
В Беларуси приземлился спецборт ВКС России
В Беларуси приземлился спецборт ВКС России
Двое братьев с Украины погибли в Чехии. Третий - в больнице
Двое братьев с Украины погибли в Чехии. Третий - в больнице
Видео
Все видео
Чак Норрис записал жесткое обращение к Лукашенко
Чак Норрис записал жесткое обращение к Лукашенко
Kozak system записал нецензурную песню в поддержку беларусов
Kozak system записал нецензурную песню в поддержку беларусов
Украинские депутаты присоединятся к подписанию заявления ПАСЕ о выборах в Беларуси
Украинские депутаты присоединятся к подписанию заявления ПАСЕ о выборах в Беларуси
Расследователи отрицают официальную версию гибели протестующего в Минске
Расследователи отрицают официальную версию гибели протестующего в Минске
Из СИЗО Беларуси освободили украинских волонтеров
Из СИЗО Беларуси освободили украинских волонтеров
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1593
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 882
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1764
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 756
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2367
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
14 августа 2020
Просмотров: 342
Слова набули нових значень
Звичайно, з людьми таке теж нерідко буває. Всілякі перевтілення й нецільові використання. Коли, приміром, чувачок, який має непересічний талант, щоби ...
суббота, 15 августа 2020 18:38

Окружение Лукашенко может сбежать в Россию - СМИ

  Комментировать
Окружение Лукашенко может сбежать в Россию - СМИ
Чиновники ищут, куда можно убежать. Фото: Reuters

Чиновники из окружения президента Беларуси Александра Лукашенко могут убежать в Российскую Федерацию.

"По словам двух человек в Москве, знакомых с этими разговорами, некоторые люди из его окружения говорили с контактами в Кремле о возможности побега в Россию в случае их свержения", - пишет издание Bloomberg.

СМИ напоминает, что Лукашенко пошел на уступку Москве, выдав задержанных вагнеровцев.

"Никто не уверен в будущем Лукашенко. Он может в краткосрочной перспективе достичь успеха в подавлении протестов, но здесь есть большая проблема", - цитирует издание слова Федора Лукьянова, председателя Совета по внешней и оборонной политике, исследовательской группы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лукашенко хочет обсудить протесты в стране с Путиным

По данным Bloomberg, мысли о перспективах Лукашенко среди представителей российской власти разделились. Одни считают, что он может быть отстранен от власти. Другие предполагают, что Лукашенко жестко подавит протесты.

Белорусская оппозиция созывает граждан присоединиться к Маршу свободы. Его запланировали на это воскресенье, 16 августа, во всех населенных пунктах страны. Начало марша в 14.00. Мероприятие станет самым массовым в белорусской истории.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Окружение Лукашенко может сбежать в Россию - СМИ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
августа

Актриса получила смертельные ожоги на съемочной площадке

Украинский прыгун установил рекорд ч

Над священной книгой работали 5 лет

Запатентовали зубоврачебное кресло

Самое читаемое
Ермак собрал на ковер председателя с членами ЦИК. Требует отставки - СМИ
Ермак собрал на ковер председателя с членами ЦИК. Требует отставки - СМИ 1 Просмотров: 55145
Пышногрудая фитнес-модель полностью обнажилась в бассейне
Пышногрудая фитнес-модель полностью обнажилась в бассейне
11
 Просмотров: 43139
Гибель отца с сыновьями по пути из моря: появились новые подробности аварии
Гибель отца с сыновьями по пути из моря: появились новые подробности аварии
3
 Просмотров: 12618
Кличко вызвал на бой Маскаева
Кличко вызвал на бой Маскаева
 Просмотров: 12348
Обнаженная и беременная: новые подробности о загадочной гибели женщины, которую нашли на дороге (18+)
Обнаженная и беременная: новые подробности о загадочной гибели женщины, которую нашли на дороге (18+)
4
 Просмотров: 10818
Мир
В Беларуси официально подтвердили еще одну смерть протестующего
В Беларуси официально подтвердили еще одну смерть протестующего Просмотров: 387
Трамп дал китайцам 90 дней, чтобы продать TikTok
Трамп дал китайцам 90 дней, чтобы продать TikTok Просмотров: 432
Чак Норрис записал жесткое обращение к Лукашенко
Чак Норрис записал жесткое обращение к Лукашенко
 1 Просмотров: 1107
США направляют в Польшу тысячу военных
США направляют в Польшу тысячу военных Просмотров: 315
Лукашенко хочет обсудить протесты в стране с Путиным
Лукашенко хочет обсудить протесты в стране с Путиным Просмотров: 504
Больше всего комментируют
3
Протесты в Беларуси: более тысячи ученых подписали петицию против насилия в стране
3
Зеленский просит парламент собраться ради минималки
3
Дмитрий Ярош призвал патриотов объединяться с партией Порошенко
2
"Евросолидарность" требует созвать внеочередную Раду из-за ситуации с Covid-19
2
Зеленский жестко отреагировал на передачу Беларусью "вагнеровцев" России
Голосов: 1413
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua