Окружение Лукашенко может сбежать в Россию - СМИ

Чиновники ищут, куда можно убежать. Фото: Reuters

Чиновники из окружения президента Беларуси Александра Лукашенко могут убежать в Российскую Федерацию.

"По словам двух человек в Москве, знакомых с этими разговорами, некоторые люди из его окружения говорили с контактами в Кремле о возможности побега в Россию в случае их свержения", - пишет издание Bloomberg.

СМИ напоминает, что Лукашенко пошел на уступку Москве, выдав задержанных вагнеровцев.

"Никто не уверен в будущем Лукашенко. Он может в краткосрочной перспективе достичь успеха в подавлении протестов, но здесь есть большая проблема", - цитирует издание слова Федора Лукьянова, председателя Совета по внешней и оборонной политике, исследовательской группы.

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По данным Bloomberg, мысли о перспективах Лукашенко среди представителей российской власти разделились. Одни считают, что он может быть отстранен от власти. Другие предполагают, что Лукашенко жестко подавит протесты.

Белорусская оппозиция созывает граждан присоединиться к Маршу свободы. Его запланировали на это воскресенье, 16 августа, во всех населенных пунктах страны. Начало марша в 14.00. Мероприятие станет самым массовым в белорусской истории.