Окружение Кадырова попало под санкции США и Британии

США и Британия ввели санкции против окружения Кадырова. Фото: termin.in.ua

Великобритания вводит санкции в отношении 11 политиков, чиновников и других лиц, ответственных за грубые нарушения прав человека в России, Венесуэле, Гамбии и Пакистане.

"Эти санкции посылают четкий сигнал нарушителям прав человека о том, что Великобритания привлечет их к ответственности. Британия будет выступать в защиту демократии, прав человека и верховенства права в мире", - заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб, передает DW.

В России под санкции, включая запрет на поездки и заморозку активов, попали три человека и специальное подразделение быстрого реагирования "Терек".

Речь идет о главе парламента Чечни Магомеде Даудове, заместителе главы МВД Чечни Апти Алаудинове и бывшем начальнике полиции чеченского города Аргуне Аюбе Катаеве.

Управление по контролю за иностранными активами минфина США в рамках "списка Магнитского" ввело санкции в отношении Российского футбольного клуба "Ахмат" и Фонда имени Ахмата Кадырова.

Кроме того, в список санкций включены бойцовский клуб "Ахмат", компания Absolute Championship Akhmat, что организует бои, а также компании "Чеченские минеральные воды" и "МегаСтройИнвест", которые принадлежат фонду Ахмата Кадырова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕС одобрил санкционный режим за нарушение прав человека

Список также пополнили связанные с Рамзаном Кадыровым замруководителя "Росгвардии" по Чечне Даниил Мартынов, вице-премьер Чечни Вахит Усман и россиянин Зияд Сабсаби. Кроме того, в санкционные списки попали Тимур Дугазаев, который живет в Германии и которого некоторые СМИ называют "представителем Рамзана Кадырова в Германии", а также гражданин ОАЭ Сатиш Симара - тренер лошадей Кадырова.

Сам глава Чечни Рамзан Кадыров был включен в американский "список Магнитского" в 2017 году.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров после введения против него и его семьи американских санкций опубликовал фото с пулеметами и вспомнил госсекретаря США Майка Помпео, потом запретил главе Госдепартамента въезд в Чечню.

Кроме того, Кадыров заявил, что заблокировал все счета Помпео в чеченских банках.