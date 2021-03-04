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пятница, 05 марта 2021 10:26

Окончила жизнь суицидом обладательница самой большой груди в мире
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Лоло Феррари / Wikipedia, Getty Images
Лоло Феррари / Wikipedia, Getty Images
Лоло Феррари / Wikipedia, Getty Images
Лоло Феррари / Wikipedia, Getty Images
Лоло Феррари / Wikipedia, Getty Images

5 марта 2000 года в возрасте 37 лет умерла французская актриса Лола Феррари. Она попала в книгу рекордов Гиннеса как обладательница самой большой в мире груди - 13 кг при общем весе 56 кг.

Ева Женевьев Алин Валуа родилась 9 февраля 1963-го во французском городе Грасс. Будучи подростком, работала моделью. В 1988 году вышла замуж за бывшего наркоторговца Эрика Виня, который был на 15 лет старше ее и только вышел из тюрьмы. Работала проституткой, и ее муж был арестован за то, что был ее сутенером.

С 1990-го сделала 22 пластические операции и стала обладательницей силиконовой груди диаметром 180 см. Сначала настоящий был 94 см. Ей приходилось носить специально созданный бюстгальтер. В результате операций страдала болезнями и жила с тяжелым режимом приема лекарств.

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После операций от французского сленгового обозначения груди взяла сценическое имя "Лоло" и фамилию "Феррари". Снялась в нескольких порнофильмах.

Использование имени Феррари, которое оправдывала тем, что это было имя ее деда по материнской линии, привело к длительному суду с итальянской автомобильной компанией Ferrari, когда модель захотела запустить линию нижнего белья Ferrari Underwear.

Для продвижения себя в 1995-м с супругом посетила Каннский фестиваль. Выиграла там "Европейский чемпионат большой груди". Использовала популярность, чтобы получить постоянную роль в телешоу Eurotrash на британском канале Channel 4. Шумиха в СМИ привел к ее появления в других шоу в странах Европы. Пела и показывала стриптиз в кабаре-шоу.

Утром 5 марта 2000 года Лоло Феррари муж нашел мертвой в их доме в Грассе. Вскрытие установило, что умерла от передозировки антидепрессантами и транквилизаторами. Была в депрессии. Ее смерть признали самоубийством. Ее родители подозревали, что к смерти причастен муж. Вдовец по подозрению в убийстве был арестован и провел 13 месяцев тюрьме. После расследования с него сняли все обвинения в 2007-м.

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Дата
05
марта

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