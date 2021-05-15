Желание эвакуироваться выразили около 80 человек. Фото: Reuters

Около 80 украинцев хотят эвакуироваться из сектора Газа в связи с обострением израильско-палестинского конфликта.

Гражданам Украины предложили сформировать список и направить в диппредставительство для дальнейшей обработки, сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Эвакуация граждан других стран из сектора Газа пока не проводилась.

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В секторе Газа проживает примерно 1600 граждан Украины (преимущественно украинские женщины, состоящие в браке с палестинцами, и члены их семей).

По состоянию на 14 мая погибших или раненых среди украинских граждан вследствие обострения конфликта нет.

Один из лидеров ХАМАС, глава политбюро движения за пределами Палестины Халед Машааль призвал к прекращению обстрела в секторе Газа.