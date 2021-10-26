Около 130 украинцев хотят уехать из Афганистана

Около 130 граждан Украины хотят вернуться из Афганистана.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Сейчас около 130 хотят вернуться. Разрабатываем безопасные пути выезда. Мы своих в беде за границей не бросаем и уже неоднократно это доказали. Уезжают и самостоятельно. За месяц более 30 граждан и членов их семей самостоятельно покинули Афганистан", - написал министр во вторник.

23 сентября в аэропорту "Борисполь" в Киевской области сел очередной самолет с эвакуированными из Афганистана. На борту было примерно 100 человек - украинцы и граждане других стран.

22 августа в Борисполе встретили военно-транспортный самолет Ил-76МД с 31 эвакуированными. Воздушное судно 21 августа вылетело из Кабула в Пакистан. Это был первый эвакуационный самолет Украины, вывоз людей из Афганистана.

Хотя Украина не имела миротворческого контингента в Афганистане, она заняла восьмое место среди стран Европы по количеству спасенных людей. В целом Украина эвакуировала из Афганистана более 650 человек.