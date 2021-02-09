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вторник, 09 февраля 2021 13:28

Охранника концлагеря в 100 лет судят за участие в Холокосте

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Охранника концлагеря в 100 лет судят за участие в Холокосте
Концлагерь "Заксенхаузен" / Wikipedia

Немецкие прокуроры обвинили бывшего 100-летнего охранника концлагеря в соучастии в 3518 убийствах во время Второй мировой войны.

По данным немецких властей, мужчина сознательно и добровольно помог убивать людей во время Холокоста. Об этом пишет Euro Weekly News.

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Подозреваемый живет в Бранденбурге. Он обвиняется в умышленном содействии убийствам в концлагере "Заксенхаузен" в 1942-1945 годах. Прокуратура города Нойруппин заявила, что этот человек пригоден в суд, несмотря на возраст.

Концлагерь "Заксенхаузен" открыли 1936-го. Он был известен тем, что там начали убивать заключенных с помощью газа. Затем так же убивали в концлагере "Аушвиц-Биркенау", где погибли миллионы людей в газовых камерах.

Эта новость появилась через несколько дней после того, как немецкая прокуратура обвинила секретаршу нацистского концлагеря в причастности к убийствам 10 тыс. человек во время Холокоста. 95-летняя женщина была секретарем коменданта концлагеря "Штуттгоф" в оккупированной нацистами Польше. Ее обвиняют в том, что помогала офицерам убивать еврейских, польских и советских военнопленных в 1943-1945 годах. Это первое за многие годы такое дело против женщины.

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