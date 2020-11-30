Охранник Путина совершил самоубийство на территории Кремля

На территории Кремля совершили самоубийство. Фото: http://www.linnikovandpartners.com/

Работник Федеральной службы охраны Российской Федерации совершил самоубийство на территории московского Кремля.

Об этом сегодня, 30 ноября, сообщило издание "ТАСС".

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"Сотрудник покончил с собой во время службы. По данному факту проводится проверка", - прокомментировал собеседник агентства.

Погибшим оказался Михаил Захаров. Он работал в подразделении, которое отвечало за личную охрану президента России Владимира Путина.

Коллеги Захарова уверяли, что мужчина много работал, а в одну из последних смен находился на работе более 15 ч.

При этом источник опровергает информацию о том, что сотрудник служил именно в личной охране Путина.

Японская правительственная статистика показывает, что в октябре самоубийства унесли больше жизней, чем Covid-19 за весь 2020.