Охранник Путина совершил самоубийство на территории Кремля

Работник Федеральной службы охраны Российской Федерации совершил самоубийство на территории московского Кремля.
Об этом сегодня, 30 ноября, сообщило издание "ТАСС".
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"Сотрудник покончил с собой во время службы. По данному факту проводится проверка", - прокомментировал собеседник агентства.
Погибшим оказался Михаил Захаров. Он работал в подразделении, которое отвечало за личную охрану президента России Владимира Путина.
Коллеги Захарова уверяли, что мужчина много работал, а в одну из последних смен находился на работе более 15 ч.
При этом источник опровергает информацию о том, что сотрудник служил именно в личной охране Путина.
Японская правительственная статистика показывает, что в октябре самоубийства унесли больше жизней, чем Covid-19 за весь 2020.
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