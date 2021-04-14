Огненная ДТП. В Египте 20 человек сгорели заживо в автобусе

Фото: elbalad.news

В Египте на трассе Асьют - Красное море пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем с нефтепродуктами и загорелся. Погибли 20 человек, еще 3 получили ранения. Трагедия произошла ночью 14 апреля.

Водитель автобуса, который ехал из Каира в Сохаг, не заметил грузовика, что остановился из-за неисправности. И на большой скорости врезался в него. В результате столкновения загорелись оба транспортных средства - автобус выгорел полностью. Об этом сообщает издание El Balad со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 29 человек заживо сгорели в автобусе

Как сообщают местные паблик в соцсетях, после того как автобус потушили, оттуда выносили обгоревшие останки людей. Были ли среди пассажиров иностранцы - пока не известно.

Все обстоятельства трагедии устанавливаются. На месте работают спасатели, медики, выехал губернатор провинции Асьют Исам Саад. Движение на междугородной трассе из-за ДТП заблокировано, автомобили перенаправляют по другим дорогам.

Автобус сообщением Киев - Прага выгорел дотла у города Альверня на юге Польши. Внутри находились 70 украинцев. Всех эвакуировали, пострадавших нет.