Оглядываются на Россию: Тихановская пожаловалась на бездействие ЕС

Тихановская пожаловалась на лидеров ЕС. Фото: ukrinform.ru

Лидерка белорусской опозизиции Светлана Тихановская пожаловалась на медленные реакции лидеров Европейского Союза по внедрению экономических санкций на крупные предприятия Беларуси.

Об этом она заявила в интервью The New Yorker.

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По словам Тихановской, санкции надо ввести против крупных государственных предприятий - "Нафтан", "Беларуськалий" и "Гродно Азот".

"Когда я была обычным человеком, думала, что Европа настолько близка и большая, а ее лидеры настолько сильны, что они обязательно что-нибудь сделают. Теперь я вижу, что хотя они выражали свою озабоченность и солидарность, на самом деле они ничего не могут сделать. Европейские лидеры действуют осторожно, всегда оглядываясь на Россию. Мы стараемся обратиться к их совести, говоря: "Вы провозглашаете верховенство прав человека, но смотрите, что происходит в соседней стране, а все, что вы делаете, - это выражаете озабоченность". Как такое возможно?" - прокомментировала Тихановская.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская создала виртуальные Народные посольства Беларуси по всему миру.