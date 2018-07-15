Односторонние сделки с Путиным навредят Западу и США: в Германии предупредили Трампа

На Западе предупредили Трампа перед встречей с Путиным. Фото: Аlqabas

Дональда Трампа предупредили, что на его встрече с Владимиром Путиным не должно быть соглашений, которые повредят Запада.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Гайко Маас, отметив, что односторонние сделки между президентами принесут ущерб западным партнерам и в конечном итоге навредят и США, передает DW.

При этом Маас приветствует переговоры Трампа и Путина. Министр отметил, что диалог президентов должен быть еще более интенсивным, ведь может привести к важным решениям.

"Если эта встреча придаст импульс ядерному разоружению, это был бы прогресс", - сказал Маас.

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Встреча Путина и Трампа состоится 16 июля в Хельсинки. Переговоры лидеров США и РФ пройдут в готическом зале Президентского дворца. В расписании запланирован рабочий обед.