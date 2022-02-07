Однопартийцы британского премьера говорят о его неминуемой отставке

Депутат-консерватор Чарльз Уокер сравнил положение Джонсона с греческой трагедией / Getty Images

Отстранение премьер Великобритании Бориса Джонсона с поста членами Консервативной партии "неизбежно".

Об этом заявил член партии Чарльз Уокер, пишет The Guardian.

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"Это неизбежно закончится тем, что он уйдет, поэтому хочу, чтобы у него была какая-то свобода действий в этом", — сказал он.

Депутат-консерватор Стивен Хаммонд также заявил, что для Джонсона текущая ситуация "определенно похожа на начало конца".

В то же время бывший лидер Консервативной партии Дункан Смит заявил, что потенциальным соперникам Джонсона необходимо "умерить" амбиции, а правительство должно сосредоточиться на поддержке страны, чтобы "не ввергнуть ее в кризис".

Уже более 15 депутатов от Консервативной партии, которую возглавляет Джонсон, публично призвали его покинуть свой пост.

Призывы к отставке Джонсона появляются с декабря 2021 года из-за скандала с вечеринками премьера во время карантина. Тогда The Guardian опубликовала фото Джонсона и его жены в окружении нескольких госслужащих в саду на Даунинг-стрит в мае 2020 года. На столе перед политиком и компанией - вино и сыр. По данным издания, всего на мероприятии были 19 человек. В то время в Британии действовали жесткие карантинные ограничения - общаться друг с другом лично могли лишь два человека, которые не живут вместе.

Позднее The Mirror также опубликовало фото с Джонсоном во время викторины, которая, по сведениям издания, прошла 15 декабря 2020 года. На фото премьер сидит за столом рядом с двумя коллегами с праздничной мишурой на шеей и женщиной в колпаке Санта-Клауса.

Джонсон первоначально говорил, что никаких вечеринок не было, однако 8 декабря 2021 года, выступая в Палате общин, пообещал провести проверку. Позднее он также принес публичные извинения.

После скандала, согласно декабрьским опросам, рейтинг одобрения работы кабинета Джонсона упал до рекордно низкого показателя за время нахождения его во главе правительства - 66% британцев отрицательно оценили его деятельность, и только 24% - положительно.

Более 100 членов элитного британского спецназа отправили в Украину из-за угрозы вторжения России. Они будут работать в стране как военные советники.