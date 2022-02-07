Однопартийцы британского премьера говорят о его неминуемой отставке

 
Ексклюзивы
1/5
"Скульптура из метеорита и картина на обоях" - в Киеве представили уникальные работы Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко
"Скульптура из метеорита и картина на обоях" - в Киеве представили уникальные работы Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко
Просмотров: 252
Трагический день в истории – Януковича избрали президентом
Трагический день в истории – Януковича избрали президентом
Просмотров: 2340
"Тело и Город": открылась выставка сестер Очередько
"Тело и Город": открылась выставка сестер Очередько
Просмотров: 486
"Власть хочет запугать от выхода на протесты" – в Раде прокомментировали заявление Монастырского
"Власть хочет запугать от выхода на протесты" – в Раде прокомментировали заявление Монастырского
Просмотров: 1827
"Дела могут рассыпаться в суде" – что ожидает скандальных "слуг" Трухина и Кузьминых
"Дела могут рассыпаться в суде" – что ожидает скандальных "слуг" Трухина и Кузьминых
Просмотров: 639
Какие лазейки могут найти в делах Трухина и Кузьминых
Какие лазейки могут найти в делах Трухина и Кузьминых
Просмотров: 513
"Трухина должны выгнать из фракции, забрать мандат" – политолог о политической ответственности
"Трухина должны выгнать из фракции, забрать мандат" – политолог о политической ответственности
Просмотров: 279
Победа над Россией – это когда россияне будут говорить "Хотим как в Украине" - политтехнолог
Победа над Россией – это когда россияне будут говорить "Хотим как в Украине" - политтехнолог
Просмотров: 927
"Лишена "ура-патриотичности" и образа жертвы" - исследовательница рассказала о литературе ветеранов российско-украинской войны
"Лишена "ура-патриотичности" и образа жертвы" - исследовательница рассказала о литературе ветеранов российско-украинской войны
Просмотров: 1044
"Волонтеры намного оперативнее и мобильнее государства в определенных вопросах" - Сергей Притула
"Волонтеры намного оперативнее и мобильнее государства в определенных вопросах" - Сергей Притула
1 Просмотров: 351
Фото
Все фото
6
8
5
10
9
Оттава через Соvid-протесты объявила чрезвычайное положение
Оттава через Соvid-протесты объявила чрезвычайное положение
Сотни людей в трех городах Германии призвали правительство помочь Украине
Сотни людей в трех городах Германии призвали правительство помочь Украине
50 км от границы Украины: спутник сделал снимки военной техники РФ в Беларуси
50 км от границы Украины: спутник сделал снимки военной техники РФ в Беларуси
Дружина принца Чарльза стане королевою — рішення Єлизавети ІІ
Дружина принца Чарльза стане королевою — рішення Єлизавети ІІ
До 250 километров в час. Мадагаскар накрыл мощный циклон
До 250 километров в час. Мадагаскар накрыл мощный циклон
Видео
Все видео
"Пообещал - делай" - Лукашенко обвинил Путина в том, что тот не держит слово
"Пообещал - делай" - Лукашенко обвинил Путина в том, что тот не держит слово
В Брюсселе прошла акция против агрессии России
В Брюсселе прошла акция против агрессии России
Посол Украины поставил на место пропагандистку Лукашенко
Посол Украины поставил на место пропагандистку Лукашенко
Илон Маск подсчитал, во сколько обойдется колонизация Марса
Илон Маск подсчитал, во сколько обойдется колонизация Марса
РФ привезла в Беларусь зенитно-ракетный комплекс: показали фото и видео
РФ привезла в Беларусь зенитно-ракетный комплекс: показали фото и видео
Интервью
1/5
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
Просмотров: 423
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
Просмотров: 882
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
Просмотров: 1737
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
Просмотров: 1035
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Просмотров: 414
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
04 февраля 2022
Просмотров: 738
Де вона?
"Кому вірити? Вірте Україні!" – помуркує телевізійний чорнобровець у краватці й водить носом-дзьобиком. Владні штандарти і герб за його спиною ...
понедельник, 07 февраля 2022 15:29

Однопартийцы британского премьера говорят о его неминуемой отставке

  Комментировать
Однопартийцы британского премьера говорят о его неминуемой отставке
Депутат-консерватор Чарльз Уокер сравнил положение Джонсона с греческой трагедией / Getty Images

Отстранение премьер Великобритании Бориса Джонсона с поста членами Консервативной партии "неизбежно".

Об этом заявил член партии Чарльз Уокер, пишет The Guardian.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Угрозу российского вторжения в Украину обсудят лидеры трех стран

"Это неизбежно закончится тем, что он уйдет, поэтому хочу, чтобы у него была какая-то свобода действий в этом", — сказал он.

Депутат-консерватор Стивен Хаммонд также заявил, что для Джонсона текущая ситуация "определенно похожа на начало конца".

В то же время бывший лидер Консервативной партии Дункан Смит заявил, что потенциальным соперникам Джонсона необходимо "умерить" амбиции, а правительство должно сосредоточиться на поддержке страны, чтобы "не ввергнуть ее в кризис".

Уже более 15 депутатов от Консервативной партии, которую возглавляет Джонсон, публично призвали его покинуть свой пост.

Призывы к отставке Джонсона появляются с декабря 2021 года из-за скандала с вечеринками премьера во время карантина. Тогда The Guardian опубликовала фото Джонсона и его жены в окружении нескольких госслужащих в саду на Даунинг-стрит в мае 2020 года. На столе перед политиком и компанией - вино и сыр. По данным издания, всего на мероприятии были 19 человек. В то время в Британии действовали жесткие карантинные ограничения - общаться друг с другом лично могли лишь два человека, которые не живут вместе.

Позднее The Mirror также опубликовало фото с Джонсоном во время викторины, которая, по сведениям издания, прошла 15 декабря 2020 года. На фото премьер сидит за столом рядом с двумя коллегами с праздничной мишурой на шеей и женщиной в колпаке Санта-Клауса.

Джонсон первоначально говорил, что никаких вечеринок не было, однако 8 декабря 2021 года, выступая в Палате общин, пообещал провести проверку. Позднее он также принес публичные извинения.

После скандала, согласно декабрьским опросам, рейтинг одобрения работы кабинета Джонсона упал до рекордно низкого показателя за время нахождения его во главе правительства - 66% британцев отрицательно оценили его деятельность, и только 24% - положительно.

Более 100 членов элитного британского спецназа отправили в Украину из-за угрозы вторжения России. Они будут работать в стране как военные советники.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Однопартийцы британского премьера говорят о его неминуемой отставке». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
февраля

Евросоюз празднует 30-летний юбилей

Самое читаемое
Против войны с Украиной и за отставку президента: российские офицеры обратились к Путину
Против войны с Украиной и за отставку президента: российские офицеры обратились к Путину 2 Просмотров: 36621
Мальчика, проведшего пять дней в 23-метровом колодце, не спасли
Мальчика, проведшего пять дней в 23-метровом колодце, не спасли Просмотров: 15167
Провокация на Олимпиаде из-за языка. Российский комментатор оскорблял журналиста с украинской аккредитацией
Провокация на Олимпиаде из-за языка. Российский комментатор оскорблял журналиста с украинской аккредитацией
 Просмотров: 14076
Украинская фигуристка Шаботова расплакалась после выступления на Олимпиаде
Украинская фигуристка Шаботова расплакалась после выступления на Олимпиаде Просмотров: 10710
Мила Нитич предстала топлесс, а Дорофеева соблазнила голыми изгибами - что публикуют звезды в сети
Мила Нитич предстала топлесс, а Дорофеева соблазнила голыми изгибами - что публикуют звезды в сети
10
 Просмотров: 8514
Мир
Боевикам на Донбассе привиделись "наемники из Польши" - Украина отреагировала
Боевикам на Донбассе привиделись "наемники из Польши" - Украина отреагировала Просмотров: 108
У Путина отреагировали на упрек Лукашенко в несоблюдении слова
У Путина отреагировали на упрек Лукашенко в несоблюдении слова Просмотров: 459
Лукашенко угрожает перекрыть поставки энергоресурсов в Украину
Лукашенко угрожает перекрыть поставки энергоресурсов в Украину Просмотров: 657
Встреча "нормандской четверки" может состояться на этой неделе: в ОП назвали дату
Встреча "нормандской четверки" может состояться на этой неделе: в ОП назвали дату Просмотров: 198
Кандидат в президенты Франции хочет запретить Украине вступить в НАТО
Кандидат в президенты Франции хочет запретить Украине вступить в НАТО Просмотров: 1341
Больше всего комментируют
4
"Преподавать по-русски" - экс-депутат Госдумы РФ на гостелеканале "Дом" начал "поучать" украинцев
4
"Нужно быть очень реалистичным": Макрон рассказал, чего ожидает от переговоров с Путиным
3
"Без тебя никак" - Зеленский посвятил жене стихотворение
2
Против войны с Украиной и за отставку президента: российские офицеры обратились к Путину
2
Израиль запретил странам Балтии поставки своего оружия в Украину
Голосов: 697
Голосование Если бы выборы мэра Киева проходили в ближайшее время, за кого отдали бы свой голос?
  • Виталий Кличко
  • Борислав Береза
  • Николай Томенко
  • Марина Порошенко
  • Роман Грищук
  • Алексей Кучеренко
  • Андрей Ильенко
  • Сергей Притула
  • Юрий Левченко
  • Свой вариант
Просмотреть