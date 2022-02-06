Великобритания перебросила в Украину элитный спецназ

Элитный спецназ в Украине будет действовать как военные советники. Фото: Reuters

Более 100 членов элитного британского спецназа отправили в Украину из-за угрозы вторжения России.

Об этом сообщило Mirror.

Они будут работать в стране как военные советники.

"В регион направлено спецподразделение Великобритании, чтобы помочь и украинским военным. У них широкий набор навыков, которые, несомненно, будут очень полезны украинским силам", - отмечается в сообщении.

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В Украину отправлены военные вооруженные силы SAS (специальная авиадесантная служба), SBS (особая лодочная служба), специального разведывательного полка и группы поддержки спецназа.

"Они помогают обучать украинских спецназов тактике борьбы с терористами, снайперскому действию и диверсиям", - говорится в сообщении.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре предупредил президента России Владимира Путина по поводу агрессии против Украины. Сказал, что любое вторжение в Украину будет являться трагическим просчетом.