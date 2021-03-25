Одна нога недееспособна. Навальный 4 недели находится в тяжелом состоянии

Навальный находится в ужасном состоянии. Фото: Reuters

Российский оппозиционер Алексей Навальный находится в тяжелом состоянии. Одна его нога недееспособна, а голень на другой отнимается.

Об этом сообщил телеканал "Дождь" со ссылкой на адвокатов мужчины, которые посетили его в колонии.

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"Одна нога практически не действует, он не может на нее ни присесть, ничего. Правая нога в ужасном состоянии", - прокомментировала адвокат Ольга Михайлова.

По словам адвокатов, Навальный уже 4 недели находится в крайне неблагополучном состоянии. Его отвезли в больницу на МРТ, но диагноз не сообщили. Из лекарств он получает только ибупрофен.

Команда российского оппозиционера Алексея Навального разместила карту России, в пределы которой включено оккупированный РФ украинский полуостров Крым. И отказалась ее исправлять.