Одна нога недееспособна. Навальный 4 недели находится в тяжелом состоянии

 
Ексклюзивы
1/5
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Просмотров: 324
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 315
200 тыс. разрешений на оружие выданы незаконно. Полиция имитирует работу
200 тыс. разрешений на оружие выданы незаконно. Полиция имитирует работу
Просмотров: 504
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Просмотров: 711
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Просмотров: 288
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Просмотров: 675
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
1 Просмотров: 783
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Просмотров: 1071
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
1 Просмотров: 324
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
Просмотров: 819
Фото
Все фото
4
4
4
4
7
В Польше установили памятник украинскому священнику
В Польше установили памятник украинскому священнику
Мощное землетрясение разрушило 65 зданий и забрало жизни 3 человек
Мощное землетрясение разрушило 65 зданий и забрало жизни 3 человек
Ивлееву, которая голой снялась для Playboy Russia, обвинили в плагиате украинской обложки для мужского глянца
Ивлееву, которая голой снялась для Playboy Russia, обвинили в плагиате украинской обложки для мужского глянца
Самую большую картину в мире продали за рекордно высокую цену
Самую большую картину в мире продали за рекордно высокую цену
Украинка рассказала, какие специалисты нужны в Марокко
Украинка рассказала, какие специалисты нужны в Марокко
Видео
Все видео
День Воли в Беларуси начался с салютов
День Воли в Беларуси начался с салютов
В лагере в Сирии ночью боевики подожгли палатку, где спали дети украинок
В лагере в Сирии ночью боевики подожгли палатку, где спали дети украинок
Disney перенесла премьеры "Черной вдовы" и ряда ожидаемых фильмов
Disney перенесла премьеры "Черной вдовы" и ряда ожидаемых фильмов
Папа Римский выпустил собственный альбом песен
Папа Римский выпустил собственный альбом песен
Молния попала в четырех мужчин
Молния попала в четырех мужчин
Интервью
1/5
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Просмотров: 144
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 315
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Просмотров: 720
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Просмотров: 288
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
7 Просмотров: 855
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 марта 2021
Просмотров: 72
Пам'ятник зятеві
У Тальному мають зносити пам'ятник Федору Дубковецькому. Він — колишній котовець із Бессарабії. Був організатором колгоспного руху. Та в часи ...
четверг, 25 марта 2021 17:51

Одна нога недееспособна. Навальный 4 недели находится в тяжелом состоянии

  Комментировать
Одна нога недееспособна. Навальный 4 недели находится в тяжелом состоянии
Навальный находится в ужасном состоянии. Фото: Reuters

Российский оппозиционер Алексей Навальный находится в тяжелом состоянии. Одна его нога недееспособна, а голень на другой отнимается.

Об этом сообщил телеканал "Дождь" со ссылкой на адвокатов мужчины, которые посетили его в колонии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Здоровье Навального в колонии ухудшается с каждым днем

"Одна нога практически не действует, он не может на нее ни присесть, ничего. Правая нога в ужасном состоянии", - прокомментировала адвокат Ольга Михайлова.

По словам адвокатов, Навальный уже 4 недели находится в крайне неблагополучном состоянии. Его отвезли в больницу на МРТ, но диагноз не сообщили. Из лекарств он получает только ибупрофен.

Команда российского оппозиционера Алексея Навального разместила карту России, в пределы которой включено оккупированный РФ украинский полуостров Крым. И отказалась ее исправлять.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Одна нога недееспособна. Навальный 4 недели находится в тяжелом состоянии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
марта

За смерть Черновола никого не наказали

Кремль начал воплощать планы относительно Балтийских стран

Из вафель сделали рожки и спортивные кроссовки

Заработала первая железная дорога с пассажирскими перевозками

Емельяна Ковча арестовали за действия против оккупационной власти

Службе безопасности Украины - 29 лет: как создавалась и изменялась и интересные факты

Белорусы определились с каким государственным устройством жить дальше

Запатентовали первый прибор для записи звуковых колебаний

Состоялись первые скачки

На швейной фабрике погибли 146 рабочих

Пропавшего адвоката нашли закопанным в заброшенном саду

Самое читаемое
Лукашенко хочет устроить теракт, чтобы ввести режим чрезвычайного положения - экс-силовики
Лукашенко хочет устроить теракт, чтобы ввести режим чрезвычайного положения - экс-силовики Просмотров: 38961
Бедно, смешно и безвкусно. Как в СССР проходили дискотеки - фото
Бедно, смешно и безвкусно. Как в СССР проходили дискотеки - фото
10
 Просмотров: 20844
Чем удивит погода в начале апреля: прогноз на следующие 2 недели
Чем удивит погода в начале апреля: прогноз на следующие 2 недели Просмотров: 11016
Гороскоп на 25 марта: почему такой особый последний четверг месяца
Гороскоп на 25 марта: почему такой особый последний четверг месяца
 Просмотров: 9801
Отличалась ли жизни в Литве от других советских республик - фото
Отличалась ли жизни в Литве от других советских республик - фото
28
 Просмотров: 9063
Мир
Из США в Украину прибыло военное снаряжение
Из США в Украину прибыло военное снаряжение
Премьер-министр Канады: Путин ответственен за различные ужасные вещи
Премьер-министр Канады: Путин ответственен за различные ужасные вещи Просмотров: 63
Движение на Суэцком канале откроют через несколько недель
Движение на Суэцком канале откроют через несколько недель Просмотров: 90
76-летняя побила молодого нападающего, а собранный $1 млн на лечение отдала на благотворительность
76-летняя побила молодого нападающего, а собранный $1 млн на лечение отдала на благотворительность Просмотров: 171
Страны Балтии ввели санкции против 118 сторонников режима Лукашенко
Страны Балтии ввели санкции против 118 сторонников режима Лукашенко Просмотров: 54
Больше всего комментируют
7
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
7
"Агент НАБУ" Шевченко прокомментировал свою причастность к созданию ЧВК
3
Войну на Донбассе можна завершить за неделю - МИД
3
Московские попы предали анафеме Филарета и Епифания
2
Если бы Чорновил стал президентом, мы бы имели другую Украину. Хуже
Голосов: 36
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть