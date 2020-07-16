Одна из крупнейших нефтяных компаний США подала заявление о банкротстве

California Resources объявила о банкротстве. Фото: Reuters

Американская корпорация California Resources, которая является крупнейшей нефтяной компанией штата Калифорния, подала заявление о банкротстве.

К таким действиям корпорация удалась из-за кризиса, с целью провести запланированную реструктуризацию долга, связанного с отделением от Occidental Petroleum Corp. Об этом говорится в заявлении компании.

Отмечается, что группа кредиторов дала согласие о предоставлении компании финансирования в размере $ 1,1 млрд, чтобы помочь ей пережить процедуру банкротства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нафта снова дешевеет: названы неожиданные причины

К тому же кредиторы также поддерживают предложение о выпуске акций на сумму $ 450 млн и предоставление кредита в размере $ 200 млн для облегчения процесса выхода корпорации из банкротства.

С середины марта до середины июня добыча нефти в США упал на 20%. Далее показатель вырос и стабилизировался на уровне 11 млн баррелей в сутки.