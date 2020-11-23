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понедельник, 23 ноября 2020 16:09

Один из величайших поэтов родился в Черновцах

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Один из величайших поэтов родился в Черновцах
Пауль Целан / Wikipedia

23 ноября 1920 в Черновцах, которые тогда принадлежали Румынии, родился еврейский немецкоязычный поэт и переводчик Пауль Целан. Литературная критика считает мужчину одним из лучших европейских лирических поэтов послевоенного времени. Его творчество развивалось под влиянием французского символизма и сюрреализма.

Пауль родился в семье немецкоязычных евреев. Отец был небогатым коммерсантом. С 1938-го изучает во Франции медицину, но с началом Второй мировой войны вернулся домой, где изучает романскую филологию в Черновицком университете.

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После установления советской власти в Черновцах изучает русский и работает переводчиком. 1941-гоЧерновцы оккупировали немецко-румынские войска, семья Целана попадает в гетто. Родители поэта погибли в концлагере. Сам Пауль попадает к румынскому трудового лагеря на принудительные дорожные работы.

В начале 1945-го поэт возобновил румынское подданство. Работал в издательстве "Русская книга" в Бухаресте, переводил на румынский русскую прозу, писал стихи.

1947-го перебрался в Австрию. Получил австрийское гражданство. 1948 года переезжает в Париж, где живет до конца жизни. 20 апреля 1970-го Целан кончает жизнь самоубийством, бросившись с парижского моста в Сену.

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Дата
23
ноября

Один из величайших поэтов родился в Черновцах

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