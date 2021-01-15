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суббота, 16 января 2021 06:25

Один из секретов долгожителей - минимум мяса и молочных продуктов

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Один из секретов долгожителей - минимум мяса и молочных продуктов
Японка Танака Кейн / "Книга рекордов Гиннеса"

Японка Танака Кейн 2 января стала третьим задокументированным человеком, который прожил 118 лет.

Кейн также первая гражданка Японии, которая достигла 118 лет, но вряд ли станет последней. В стране самая большая продолжительность жизни в мире - 80 тыс. долгожителей. Об этом пишет The Economist.

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Танака любит шоколад и газированные напитки, что выгодно отличает ее от большинства соотечественников. В Японии долгое время был один из самых низких уровней потребления сахара среди наиболее богатых стран мира по "Организации экономического сотрудничества и развития". Необычное долголетия в Японии часто объясняют диетой. В стране едят мало мяса и молочных продуктов.

Много мяса может вредить, так как содержит насыщенные жирные кислоты, которые вызывают сердечные заболевания. Исследование также связывают употребление большого количества обработанного красного мяса с повышенным риском инсульта. Но полное отсутствие тоже плохо, потому что мясо обеспечивает холестерин, необходимый для стенок кровеносных сосудов. В исследовании, где участвовали 48 тыс. британцев-вегетарианцев, люди были устойчивы к сердечным заболеваниям, но подвержены инсультам.

Теоретически недостаток продуктов животного происхождения могло внести вклад в смертность в Японии. В 1960-2013 годах количество смертей от инсультов в стране резко снизилась, а ежегодное потребление мяса выросло с почти нуля до 52 кг на человека в год.

Доктор Цугане Шоичиро из Национального онкологического центра в Токио говорит, что его соотечественникам могут понадобиться мясо и молочные продукты для поддержания прочности кровеносных сосудов, но не настолько много, чтобы те забились.

Некоторые эмпирические данные подтверждают это. Исследование, в ходе которого в 1995-2009 годах принимали участие 80 тыс. японцев, показало, что инсульты чаще всего встречаются среди тех, кто меньше ел отбивные и сливки.

Печальная ирония в том, что улучшение здоровья населения в сочетании с низким уровнем рождаемости угрожает экономике Японии. До 2060-го 40% японцев будут возрасте 60 лет и старше.

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