Один дома наяву - родители забыли 5-летнюю дочь в аэропорту

 
Ексклюзивы
1/5
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Просмотров: 1296
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
2 Просмотров: 810
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Просмотров: 1152
Россия покупает западных политиков
Россия покупает западных политиков
Просмотров: 540
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Просмотров: 1998
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
3 Просмотров: 11592
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
4 Просмотров: 4707
Тимошенко вместо Порошенко: разрушили миф о качественных изменениях
Тимошенко вместо Порошенко: разрушили миф о качественных изменениях
1 Просмотров: 2052
Власть развязала бандитам руки: адвокат прокомментировал нападения на активистов
Власть развязала бандитам руки: адвокат прокомментировал нападения на активистов
Просмотров: 954
Порошенко остановит нападения на активистов или общество изменит власть - эксперт
Порошенко остановит нападения на активистов или общество изменит власть - эксперт
Просмотров: 243
Фото
Все фото
6
5
3
10
28
Ребенок без лица продолжает бороться за жизнь
Ребенок без лица продолжает бороться за жизнь
Секс под пристальным взглядом Гитлера - показали место для необычных утех
Секс под пристальным взглядом Гитлера - показали место для необычных утех
Стреляют в воздух и спасают депутатов - беспорядки в России
Стреляют в воздух и спасают депутатов - беспорядки в России
Сила стихии - молния попала в самое высокое здание США
Сила стихии - молния попала в самое высокое здание США
Не скрывая правду: фотограф показал настоящую Россию
Не скрывая правду: фотограф показал настоящую Россию
Видео
Все видео
"Королева танцев" - Тереза Мэй обескуражила публику
"Королева танцев" - Тереза Мэй обескуражила публику
Предатель и подонок - Путин "отблагодарил" Скрипаля за поддержку
Предатель и подонок - Путин "отблагодарил" Скрипаля за поддержку
У Кремля угрожают взорвать авто
У Кремля угрожают взорвать авто
Погибло около тысячи человек: показали жуткие кадры землетрясения в Индонезии
Погибло около тысячи человек: показали жуткие кадры землетрясения в Индонезии
Обещал вернутся - умер артист, исполнивший песню "Вечная любовь"
Обещал вернутся - умер артист, исполнивший песню "Вечная любовь"
Интервью
1/5
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 261
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1233
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5130
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9549
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Просмотров: 675
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 октября 2018
Просмотров: 1224
Гаманці й коробка з-під порошку
Це була забава мого покоління — хлопців із 1970-х. Коли футбол, купання в річці й риболовля набридали, Сергій канючив: — Юрко, ...
четверг, 04 октября 2018 11:15

Один дома наяву - родители забыли 5-летнюю дочь в аэропорту

  Комментировать

Родители оставили 5-летнюю дочь в одном из самых оживленных аэропортов Германии в городе Штутгарт. Мать и отец уехали из аэропорта на разных машинах. Каждый решил, что дочь уехала с другим.

Люди заметили, что 5-летняя девочка сама гуляла по залу прибытия. Сообщили дежурным аэропорта. Через систему внутренней связи работники аэропорта начали просить родителей подойти к информационной стойке и забрать дочь. Объявление прозвучало много раз. Никто не подошел. Полицейские забрали ребенка в отделение, пишет Yahoo.

Автор: yahoo.com
  Люди заметили, что пятилетняя девочка сама гуляла по залу прибытия
Люди заметили, что пятилетняя девочка сама гуляла по залу прибытия

Позже туда позвонила мать девочки. Она объяснила полиции, что семья прилетела из заграничного отпуска. Отец и мать уехали из аэропорта на разных машинах. Отец подумал, что дочь была с матерью. Мать считала, что отец забрал дочь с собой.

Автор: yahoo.com
  Родители оставить пятилетнюю дочь в одном из самых оживленных аэропортов Германии в городе Штутгарт
Родители оставить пятилетнюю дочь в одном из самых оживленных аэропортов Германии в городе Штутгарт

"5-летнего ребенка забрал из отделения ее отец", - сказал представитель полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жили на острове: нашли 8-летнюю девочку, которая пропала с матерью

Пользователям интернета эта история напомнила фильм "Один дома". По сюжету первого фильма, родители забыли мальчика Кевина дома и полетели на каникулы в Париж. Во втором фильме Кевин случайно сел не на тот рейс и сам оказался в Нью-Йорке.

Автор: yahoo.com
  Пользователям интернета эта история напомнила фильм "Один дома"
Пользователям интернета эта история напомнила фильм "Один дома"

"Это может произойти с любой матерью. Все мы знаем, насколько живыми могут быть дети. Ни одна мать не сделает такого нарочно", - прокомментировал новость читатель.

В Кривом Роге ночью на улице нашли 5-летнюю девочку. Ребенок один бродил по городу. Выяснилось, что девочка живет в этом районе вместе со своим отцом.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Один дома наяву - родители забыли 5-летнюю дочь в аэропорту». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
октября

Донбасс оставили без тяжелого вооружения

Норвежский путешественник стал доктором украинского университета

Самое читаемое
Украинка, которая страстно расцеловала Энрике Иглесиаса, попала в британский таблоид
Украинка, которая страстно расцеловала Энрике Иглесиаса, попала в британский таблоид
8
 Просмотров: 43168
Не скрывая правду: фотограф показал настоящую Россию
Не скрывая правду: фотограф показал настоящую Россию
28
 Просмотров: 42536
Едят броненосцев и купаются с черепахами - показали традиции вымирающего племени
Едят броненосцев и купаются с черепахами - показали традиции вымирающего племени
4
 Просмотров: 41014
Юная модель выбирает миниатюрные наряды, которые едва удерживают ее сексуальные формы
Юная модель выбирает миниатюрные наряды, которые едва удерживают ее сексуальные формы
32
 Просмотров: 29594
&quot;Это какой-то ужас&quot; - Повалий загнобилы поклонники
"Это какой-то ужас" - Повалий загнобилы поклонники
5
 3 Просмотров: 29380
Мир
Ребенок без лица продолжает бороться за жизнь
Ребенок без лица продолжает бороться за жизнь
6
 Просмотров: 3411
Археологи нашли древнейший в мире нож
Археологи нашли древнейший в мире нож Просмотров: 1026
Зарубежное издание напечатало интервью с главарем донецких боевиков
Зарубежное издание напечатало интервью с главарем донецких боевиков 1 Просмотров: 243
Секс под пристальным взглядом Гитлера - показали место для необычных утех
Секс под пристальным взглядом Гитлера - показали место для необычных утех
5
 Просмотров: 2007
Ученые открыли екзолуну, которая больше за все, что есть в Солнечной системе
Ученые открыли екзолуну, которая больше за все, что есть в Солнечной системе Просмотров: 1845
Больше всего комментируют
147
Мораторий на русскоязычный контент назвали идиотским
12
"Украинцы бы не понимали русского, если бы не большевистская оккупация": Супрун о языковом законопроекте
10
Винник назвал Майдан искусственным
6
В школах отказываются изучать русский язык
4
У Кремля угрожают взорвать авто
Голосов: 101
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua