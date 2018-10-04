Один дома наяву - родители забыли 5-летнюю дочь в аэропорту

Родители оставили 5-летнюю дочь в одном из самых оживленных аэропортов Германии в городе Штутгарт. Мать и отец уехали из аэропорта на разных машинах. Каждый решил, что дочь уехала с другим.

Люди заметили, что 5-летняя девочка сама гуляла по залу прибытия. Сообщили дежурным аэропорта. Через систему внутренней связи работники аэропорта начали просить родителей подойти к информационной стойке и забрать дочь. Объявление прозвучало много раз. Никто не подошел. Полицейские забрали ребенка в отделение, пишет Yahoo.

Автор: yahoo.com Люди заметили, что пятилетняя девочка сама гуляла по залу прибытия

Позже туда позвонила мать девочки. Она объяснила полиции, что семья прилетела из заграничного отпуска. Отец и мать уехали из аэропорта на разных машинах. Отец подумал, что дочь была с матерью. Мать считала, что отец забрал дочь с собой.

Автор: yahoo.com Родители оставить пятилетнюю дочь в одном из самых оживленных аэропортов Германии в городе Штутгарт

"5-летнего ребенка забрал из отделения ее отец", - сказал представитель полиции.

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Пользователям интернета эта история напомнила фильм "Один дома". По сюжету первого фильма, родители забыли мальчика Кевина дома и полетели на каникулы в Париж. Во втором фильме Кевин случайно сел не на тот рейс и сам оказался в Нью-Йорке.

Автор: yahoo.com Пользователям интернета эта история напомнила фильм "Один дома"

"Это может произойти с любой матерью. Все мы знаем, насколько живыми могут быть дети. Ни одна мать не сделает такого нарочно", - прокомментировал новость читатель.

В Кривом Роге ночью на улице нашли 5-летнюю девочку. Ребенок один бродил по городу. Выяснилось, что девочка живет в этом районе вместе со своим отцом.