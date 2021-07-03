Обвал дома во Флориде: нашли тело 7-летней дочери пожарного

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На девятый день после обрушения дома близ Майями спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух погибших. В частности это была семилетняя девочка, которая была дочерью местного пожарного.

Об этом сообщает The Associated Press. Общее число найденных жертв инцидента возросло до 20, из них трое - дети.

С начала поисков спасатели не достали из-под завалов ни одного уцелевшего жителя дома.

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Они добавили, что лишь раз, через несколько часов после обвала, слышали женский крик. Однако спасателям не удалось определить, где находится потерпевшая.

24 июня в Майами рухнул 12-этажный жилой дом. Спасли 36 человек. Операция продолжается круглосуточно, однако ощутимых результатов пока нет. Полностью разрушена половина квартир. Спасатели продолжают поиск выживших.