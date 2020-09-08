Обновили мировую статистику зараженных Covid-19

Коронавирусом в мире заболели 27,4 млн людей. Фото: REUTERS

За 6 сентября в мире подтвердили 196 тысяч случаев заражения коронавирусом.

Детали: Лидером остается Индия, где обнаружили 75 тысяч больных. В США зарегистрировали 25 тысяч случаев, в Бразилии – 10 тысяч, в Аргентине – около 9 тысяч, сообщакт Worldometers.

В этот же день от осложнений болезни умерли 3708 человек.

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Всего за время пандемии коронавирус подтвердили у 27,4 млн человек, из которых 896,5 тысяч – умерли. Вылечились от коронавируса уже 19,5 млн больных.

В воскресенье, 6 сентября, в Украине диагноз Covid-19 подтвердили 2174 лицам, 31 больной умер, 379 пациентов выздоровели от коронавирусной болезни.