Обнаружили новый побочный эффект после прививки вакциной AstraZeneca

В ЕС обнаружили побочный эффект от вакцины AstraZeneca. Фото: Reuters

Европейский регулятор лекарственных средств обнаружил новый побочный эффект от вакцины компании AstraZeneca.

Это редкое нервно-паралитическое расстройство - синдром Гийена-Барре. Об этом сообщает Reuters.

По состоянию на 31 июля с 592 млн прививок, полученных по всему миру зарегистрировали 833 случая синдрома.

Регулятор отметил, что несмотря на все риски прививки преимущества перевешивают.

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Синдром Гийена-Барре - это редкое состояние, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы. Синдром может поражать людей в любом возрасте, однако чаще всего встречается у взрослых и мужчин. Тяжелые случаи синдрома наблюдаются редко, но они могут приводить практически к полному параличу.

Мир вышел на плато заболеваемости Covid-19. Ежедневно в мире регистрируется примерно 4,5 млн случаев заражения коронавируса и почти 72-78 тыс. летальных исходов.