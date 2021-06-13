Обнаружили человеческие останки у концлагеря Освенцим

Прокуратура Польши расследует недавно обнаружено место массовых захоронений в районе бывшего немецко-фашистского лагеря смерти Аушвиц в городе Освенцим на юге страны.

Об этом сообщает польский новостной портал Onet.

Местный житель господин Войцех заметил около 12 человеческих черепов и много костей на берегу местной реки Сола (правый приток Вислы. - Gazeta.ua). Гуляя по берегу реки, мужчина заметитл, что уровень воды сильно снизился, поэтому решил перейти реку вброд. Вода не достигала даже коленей. Перейдя реку, господин Войцех заметил, что часть берега обвалилась, обнажив кости, очень похожие на человеческие.

Фото: onet.pl

Сначала мужчина обратился не в полицию, а в польских ютуберив с канала History Hiking. Они в своих видео рассказывают о находках времен Второй мировой войны. Блогеры осмотрели территорию и сняли видео с места, где нашли останки. И уже потом они позвонили в полицию.

Полиция и прокуроры расследуют, могут останки иметь связь с бывшим лагерем смерти. О находке также сообщили в Институт национальной памяти Польши, расследующий преступления Второй мировой войны и коммунистической эпохи.

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Пресс-служба музея Освенцим заявила в пятницу, что ей известно о находке и другие подобные ей, но эта территория находится за пределами периметра музея и административных полномочий. Поэтому любые дальнейшие шаги зависят от выводов следствия.

Аушвиц был одним из крупнейших нацистских концлагерей, существовавший от конца мая 1940 до января 1945 на юге Польши, около города Освенцим. Большинство жертв были евреями. Среди замученных нацистами узников были также поляки, цыгане, русские солдаты и немецкие политические заключенные. Большинство тел были сожжены в крематориях лагеря.