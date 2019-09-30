Обнародована часть переписки Волкера и Джулиани

Адвокат Трампа показал смс от Волкера о Зеленском. Фото: Главком

Адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани обнародовал часть своей переписки со спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером.

Из нее следует, что Волкер связал Джулиани с помощником президента Украины Андреем Ермаком, говорится в интервью Джулиани каналу Fox News.

"Господин мэр, приятно было позавтракать утром. Как мы обсудили, связываю Вас с Андреем Ермаком, который очень близок к президенту Зеленскому...", пишет в сообщении от 19 июля Волкер.

Также Волкер предложил Джулиани проконсультировать его о Зеленском и динамике российско-украинских отношений. Джулиани настаивает, что он действовал от имени Госдепартамента США.

Джулиани сказал в интервью, что Госсекретарю Майку Помпео, которого Конгресс обязал предоставить документы по этому делу, не о чем волноваться, поскольку его подчиненные "не сделали ничего плохого".

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Он добавил, что Помпео знал о его общении с Волкером. Джулиани также сказал, что ему "очень жаль" из-за того, что произошло с Волкером и отверг предположение, что именно Волкер может быть автором жалобы, поданной в рамках программы защиты обличителей коррупции.

27 сентября спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил госсекретарю Майклу Помпео, что уходит с поста.

По данным The Times, ожидается, что Волкер будет допрошен на следующей неделе, в связи с расследованием импичмента президента США Дональда Трампа Палатой представителей.

CNN подчеркивает, что Волкер стал одним из ключевых игроков в скандале Байдена.