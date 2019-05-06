Обнародовали впечатляющую цифру погибших в Шереметьево

В Шереметьево погиб 41 человек. Фото: Апостроф

В результате возгорания в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 погиб 41 человек.

"Среди погибших - 40 пассажиров и один член экипажа", - сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Елена Марковская, передает "Дождь".

Ранее следственный комитет РФ сообщил, что с 78 пассажиров подтверждена информация о 37 выживших.

"На борту авиалайнера, следовавшего сообщением Москва-Мурманск, находилось 78 человек, включая членов экипажа. По уточненным данным, которыми располагает следствие на данный момент, из них выжило 37", - сказала официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

Стразу после трагедии сообщалось о 13 погибших. Среди них - двое детей.

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Самолет "Сухой-Суперджет" (SSJ-100), который загорелся в Москве, известен своими проблемами, пишет Апостроф.

Его производят в России. При этом, самолет известен своей ненадежностью (более половины времени самолеты этой модели проводят в ремонте). От его использования отказались большинство авиакомпаний, как в России, так и в других странах.

Борт, который потерпел катастрофу имел два существенных поломки за последние полгода.

5 мая пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск, загорелся во время аварийного приземления в московском аэропорту Шереметьево. Воздушное судно вылетело из аэропорта, однако через некоторое время попросило аварийную посадку. На борту воздушного судна находились 73 пассажира и пять членов экипажа.