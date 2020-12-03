Обама, Буш и Клинтон готовы вакцинироваться от Covid-19 на камеру

Обама, буш и Клинтон поддерживают вакцинацию от ковида. Фото: Reuters

Экс-президенты США Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон готовы принять участие в информационной кампании для укрепления доверия в обществе к государственной вакцинации от коронавируса и снять процесс прививки на камеру.

Подробностями поделилось CNN.

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Буш обратился к главному инфекционисту США Энтони Фаучи и члену штаба Белого дома по борьбе с эпидемией Деборе Биркс с предложением помочь с продвижением вакцины.

Прессекретарь Клинтона тоже заявил, что бывший президент готов сделать прививку на камеру.

По словам Обамы, он тоже публично вакцинируется. Условием является то, что Фаучи подтвердит безопасность препарата.

"В конце концов я могу выступить в эфире или записать на камеру процесс вакцинации, чтобы люди знали, что я доверяю науке и не верю в риск заразиться коронавирусом от вакцины", - прокомментировал Обама.

Вакцинацию 100 млн граждан до конца февраля 2021 прогнозирует государственно-частная инициатива США Operation Warp Speed.