Новый-старый президент: инаугурацию Путина высмеяли мемами и карикатурами

В Кремле прошла четвертая инаугурация президента России Владимира Путина. Он будет возглавлять страну следующие шесть лет.
Пользователи соцсетей отреагировали на событие сатирическими шутками и мемами.
Gazeta.ua подобрала самые интересные посты.
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров на своем аккаунте в Instagram потролил Путина ироничным стихом, который написал в честь его инаугурации.
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"Вова, как основа" Вы не видели где Вова? Вышел? Нет, как раз пришёл! Вова к нам вернулся снова, Чтобы было хорошо! Без него никак не можно! Это факты, а не лесть! Вкус теряется пирожных, Если без него их съесть. Всех изданий заголовки, Затрубят на зависть Басте, - "Если где-то нету Вовки, Там случается несчастье!" Посмотрел на нас всех строго. Вспыхнул свет паникадил. Он вернулся! Слава Богу! А точней - не уходил.
Сегодняшняя инаугурация одной картинкой: pic.twitter.com/wFxXBgi17T— Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 7 травня 2018 р.
В день очередной инаугурации Путина, в подтверждение величия нашей страны, в моем доме без предупреждения отключили воду.— Olya Guseva (@GusevaOlyaa) 7 травня 2018 р.
Какие вам ещё нужны доказательства?
Инаугурация#ОнНамНеЦарь #ВыЕмуНеНарод pic.twitter.com/AtzmryFTmI— Одручник (@odruk_net) 7 травня 2018 р.
Инаугурация Путина - это как оглашения приговора россиянам на следующие 6 лет...#путин #оннамнецарь pic.twitter.com/prb5l2xJG4— Блэд. (@blaaadnavalny) 7 травня 2018 р.
Галина Волчинська из Запорожья выяснила, что по китайскому календарю сегодня самый негативный день и любые начинания обречены.
По китайському календарю сьогодні самий негативний день.— Galina_W_ (@galadriel999) 7 травня 2018 р.
День руйнації. Будь-які справи - на нещастя. День несприятливий для всього нового: відкриття нового бізнесу; запуску технологічних процесів, підписання договорів.
І саме в цей день проходить інавгурація Путіна😂
Забавное фото опубликовал оппозиционер Алексей Навальный, который организовал в Москве акцию "Он нам не царь" и на данный момент ожидает суда.
"Лучше фото с инаугурации уже не будет. "Она ждала Николая II, но он не вышел", - подписал снимок Алексей Навальный.
Лучше фото с инаугурации уже не будет. "Она ждала Николая II, но он не вышел" pic.twitter.com/JIYmspNAXM— Alexey Navalny (@navalny) 7 травня 2018 р.
"Новый-старый президент благодарит народ за поддержку. Напомним, что 5 мая", - подписали опубликованное видео на странице телеканала "Дождь"
Новый-старый президент благодарит народ за поддержку.— Телеканал Дождь (@tvrain) 7 травня 2018 р.
Напомним, что было 5 мая. pic.twitter.com/lvASMvtF6S
Как выглядит инаугурация и дальнейшее правление Путина по-своему видит российский карикатурист Сергей Елкин.
https://t.co/hoFYcAssnfhttps://t.co/paNnJAcWOt pic.twitter.com/JOuPl9W6ui— Sergey Elkin (@Sergey_Elkin) 4 травня 2018 р.
https://t.co/hoFYcAssnf pic.twitter.com/5uehHTWmeI— Sergey Elkin (@Sergey_Elkin) 6 травня 2018 р.
Пользователи соцсетей, которые онлайн наблюдают за инаугурацией Владимира Путина, своими мыслями делятся в комментариях. Одни приветствуют и выражают восторг, другие — недовольство, злость и разочарование. Предлагаем самые интересные отзывы:
"Это какой-то бомж-двойник. А где же Путин?"
"У нас президент для элиты. Где простой народ?"
"Поздравляю Вас, Владимир Владимирович! Вы самый лучший президент в мире. Ура, ура, ура".
"Он нам не царь".
"Гори в аду, скотина".
"Преступник и 5 тыс. сообщников".
"Вор и убийца!".
"Боже, как вы терпите это дешевое сквернословие столько лет".
"Путин - голодный бешеный вор".
"Где же ребята, которых на днях скрутили за прогулку на улице? Им тоже есть ,что сказать".
В соцсети также высмеяли спецслужбы президента РФ, появилась на улицах Москвы в день инаугурации .
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