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понедельник, 07 мая 2018 14:27

Новый-старый президент: инаугурацию Путина высмеяли мемами и карикатурами

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Новый-старый президент: инаугурацию Путина высмеяли мемами и карикатурами
Карикатура на присягу Владимира Путина. Фото: Сергей Елкин

В Кремле прошла четвертая инаугурация президента России Владимира Путина. Он будет возглавлять страну следующие шесть лет.

Пользователи соцсетей отреагировали на событие сатирическими шутками и мемами.

Gazeta.ua подобрала самые интересные посты.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров на своем аккаунте в Instagram потролил Путина ироничным стихом, который написал в честь его инаугурации.

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"Вова, как основа" Вы не видели где Вова? Вышел? Нет, как раз пришёл! Вова к нам вернулся снова, Чтобы было хорошо! Без него никак не можно! Это факты, а не лесть! Вкус теряется пирожных, Если без него их съесть. Всех изданий заголовки, Затрубят на зависть Басте, - "Если где-то нету Вовки, Там случается несчастье!" Посмотрел на нас всех строго. Вспыхнул свет паникадил. Он вернулся! Слава Богу! А точней - не уходил.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)

Галина Волчинська из Запорожья выяснила, что по китайскому календарю сегодня самый негативный день и любые начинания обречены.

Забавное фото опубликовал оппозиционер Алексей Навальный, который организовал в Москве акцию "Он нам не царь" и на данный момент ожидает суда.

"Лучше фото с инаугурации уже не будет. "Она ждала Николая II, но он не вышел", - подписал снимок Алексей Навальный.

"Новый-старый президент благодарит народ за поддержку. Напомним, что 5 мая", - подписали опубликованное видео на странице телеканала "Дождь"

Как выглядит инаугурация и дальнейшее правление Путина по-своему видит российский карикатурист Сергей Елкин.

Пользователи соцсетей, которые онлайн наблюдают за инаугурацией Владимира Путина, своими мыслями делятся в комментариях. Одни приветствуют и выражают восторг, другие — недовольство, злость и разочарование. Предлагаем самые интересные отзывы:

"Это какой-то бомж-двойник. А где же Путин?"

"У нас президент для элиты. Где простой народ?"

"Поздравляю Вас, Владимир Владимирович! Вы самый лучший президент в мире. Ура, ура, ура".

"Он нам не царь".

"Гори в аду, скотина".

"Преступник и 5 тыс. сообщников".

"Вор и убийца!".

"Боже, как вы терпите это дешевое сквернословие столько лет".

"Путин - голодный бешеный вор".

"Где же ребята, которых на днях скрутили за прогулку на улице? Им тоже есть ,что сказать".

В соцсети также высмеяли спецслужбы президента РФ, появилась на улицах Москвы в день инаугурации .

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