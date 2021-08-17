Новый военный самолет россиян разбился: есть погибшие

Авария произошла во время тренировочного полета. Фото: "Объединенная авиастроительная корпорация"

В России около Москвы разбился опытный образец нового легкого военно-транспортного самолета Ил-112В.

На борту находились три человека, сообщает ВВС. Все погибли.

"Самолет потерпел крушение во время тренировочного полета при заходе на посадку в аэропорту "Кубинка". Это первый опытный образец. Командиром экипажа был летчик-испытатель Николай Куимов", - говорится в сообщении.

13 августа самолет прилетел из Воронежского авиазавода ГК "Ростех", что в Подмосковье. Он должен был принимать участие в форуме "Армия-2021".

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Очевидцы засняли последние секунды полета. Видно, что у самолета загорелся правый двигатель. Борт потерял управление и врезался в землю.

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Ил-112В – первый военно-транспортный самолет, разработанный в РФ в постсоветский период. Его разработчики постоянно сталкивались с трудностями из-за недостатка финансирования. В 2004 году проект победил в конкурсе на поставку легкого военно-транспортного самолета в российскую армию. Позже Минобороны РФ решило закупить украинские Ан-140. Это стало невозможным после оккупации Крыма и агрессии России на Востоке Украины. В российской армии Ил-112В должен заменить устаревающий парк Ан-26. 80% из 150 самолетов, что используют российские войска, должны вывести из эксплуатации до 2030-го.