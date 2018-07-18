Новый Стоунхендж открыли с помощью дрона

Фото: Daily Mail

Фотограф Энтони Мерфи, 44 года, сделал аэрофотоснимки "нового Стоунхенджа" в ирландском графстве Мит.

Как и Стоунхендж в Уилтшире, новая достопримечательность имеет форму кольца диаметром 150 м. Состоит из доисторических канав возрастом около 5 тыс. лет. Это следы от камней, похороненные глубоко под землей, пишет Daily Mail.

Он является частью археологического комплекса Бру-на-Бойн в долине реки Бойн. В него входят могильные курганы и другие конструкций. Ученые полагают, что памятник был местом проведения ритуалов и мог вместить несколько тысяч человек.

"Памятник не видели никогда раньше. Ее характеристики крайне необычные и неожиданные", - рассказал ВВС археолог из университетского колледжа Дублина Стивен Дэвис.

Находка имеет международное значение. У нее секции с двойными канавками, которые выстраиваются в круг. Такие до этого не встречали ни в одной исторической достопримечательности, говорят археологи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Археологи достали из подземелья 8 миллионов мумий животных

Отметки, указывающие, что под землей расположены руины, появляются на поверхности земли при особых условиях. Когда идут дожди, то канавы в старинных зданиях заполняются водой, долго держат влагу и в них растет густая трава. Тогда археологические памятники остаются незамеченными в течение долгих лет. Когда же начинаются засухи, трава исчезает и старинные фундаменты проявляются на поверхности.

Жара, которая держится в Великобритании последние несколько недель, открывает все новые исторические достопримечательности. На полях из-под пересушенной земли начинают просматриваться фундаменты зданий различных исторических эпох. В Гемпшире и Кембридже появились очертания аэродромов и укрытий времен Второй Мировой Войны. В Уэльсе и Норфолке начали выходить на поверхность давно погребены под землей римские деревни. В Ланкашире - викторианский сад.

Египетские археологи обнаружили древнюю мумификационную мастерскую возле трех пирамид Гизы. Археологи наткнулись на находку 2500-летней давности в огромном некрополе Саккары, недалеко от древнего города Мемфиса.