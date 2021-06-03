Новый сайт Трампа закрыли после месяца работы

45-й президент США Дональд Трамп создал коммуникационную платформу From the Desk of Donald J Trump после блокировки его страниц в соцсетях. Отныне эта платформа закрыта навсегда.
Об этом пишет BBC со ссылкой на старшего помощника Трампа Джейсона Миллера.
По словам помощника, платформа была вспомогательным средством и больше не будет работать.
На сайте Трампа часто публиковали различные сообщения и комментарии политика.
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Пользователи сайта могли лайкнуть публикацию и поделиться ею в Twitter или Facebook. Возможности оставлять комментарии на сайте не было.
Теперь же ссылки на сайт перенаправляет пользователей на предложение подписаться на оповещения от Дональда Трампа.
Миллер на своей странице в Twitter также подтвердил, что вскоре Трамп может снова появиться в социальных сетях. Однако где именно, пока не ясно.
45-й президент США Дональд Трамп создал коммуникационную платформу From the Desk of Donald J Trump в прошлом месяце после того, как его страницы в соцсетях заблокировали. Блокировка произошло 2021 года после событий 6 января - сторонники Трампа взяли штурмом здание Конгресса США.
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