Новый сайт Трампа закрыли после месяца работы

Сайт Трампа заблокирован. Фото: Reuters

45-й президент США Дональд Трамп создал коммуникационную платформу From the Desk of Donald J Trump после блокировки его страниц в соцсетях. Отныне эта платформа закрыта навсегда.

Об этом пишет BBC со ссылкой на старшего помощника Трампа Джейсона Миллера.

По словам помощника, платформа была вспомогательным средством и больше не будет работать.

На сайте Трампа часто публиковали различные сообщения и комментарии политика.

Пользователи сайта могли лайкнуть публикацию и поделиться ею в Twitter или Facebook. Возможности оставлять комментарии на сайте не было.

Теперь же ссылки на сайт перенаправляет пользователей на предложение подписаться на оповещения от Дональда Трампа.

Миллер на своей странице в Twitter также подтвердил, что вскоре Трамп может снова появиться в социальных сетях. Однако где именно, пока не ясно.

45-й президент США Дональд Трамп создал коммуникационную платформу From the Desk of Donald J Trump в прошлом месяце после того, как его страницы в соцсетях заблокировали. Блокировка произошло 2021 года после событий 6 января - сторонники Трампа взяли штурмом здание Конгресса США.