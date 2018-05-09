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среда, 09 мая 2018 10:21

Новый конфликт на Ближнем Востоке - Трамп снова играет на руку Путина

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Новый конфликт на Ближнем Востоке - Трамп снова играет на руку Путина
Верховный правитель Ирана, аятолла Али Хаменеи tnik-tj.com/world/20180103/1024340839/protesty-iran-vragi-ayatolla-ssha-sankcii.html

Уговоры европейских лидеров не повлияли на мнение Дональда Трампа и он разорвал соглашение между США и Ираном.

"Ничего хорошего из этого не будет - Иран начнет обогащение урана и запустит программу создания ядерного оружия. Они видят, что с Ким Чен Ыном, у которого бомба есть, все носятся, как с писаной торбой. Трамп ему уже не угрожает, даже хвалит его и хочет переговоров. Вполне логично, что аятоллы не против такого же отношения и к себе. Но Израиль сделает все возможное и даже невозможное, чтобы не допустить появления у Тегерана атомной бомбы", - пояснил Иван Яковина, корреспондент "Новое время".

Военного конфликта практически не избежать.

"Вероятнее всего, израильские самолеты попытаются разбомбить иранские ядерные объекты – заводы, НИИ и хранилища. Трамп этом деле, конечно, поможет. На Ближний Восток уже потихоньку стягиваются американские авианосцы. Каким будет ответ Ирана, тоже ясно. Он запустит тысячи или даже десятки тысяч ракет по Израилю, по американским базам на Ближнем Востоке и нефтяных промыслах в Саудовской Аравии. Часть ракет посбивают, часть не попадет, но очень много своих целей достигнут. Одновременно с этим, ливанская группировка "Хізболла" воспользуется хаосом и начнет обстреливать своими ракетами север Израиля. Она это делала много раз. Израиль, конечно, ответит, введет войска в Ливан".

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Российские войска из Сирии перебрасываются в Ливан, где планируется обострения. Кремль продолжит сотрудничество с Тегераном после выхода США из соглашения по иранскому атому. Все конфликты приведут к экономическим последствиям.

"Один точно известен следствие: цены на нефть взлетят до небес. Нефтяные трейдеры понимают, что если поставки из региона Персидского залива прекратятся, то мир останется без трети всей своей нефти. Это вызовет гигантский дефицит и скачок цен. Выигрывает от этого только один игрок - Россия. Мне иногда кажется, что Москва платит Трампу, чтобы он хотя бы просто угрожал Ирану – даже такие слова мощно повышают нефтяные цены".

На пресс-конференции в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из ядерной сделки с Ираном. Трамп заявил, что иранская сделка "дефектная в своей основе". Она не ограничивает доступ лидеров террористов к изготовлению ядерного оружия. Это может привести к гонке вооружений на Ближнем востоке. Также Трамп подписал обещанный меморандум. Он вводит против Ирана новые санкции. Они будут высочайшего уровня.

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