Новый глава NASA принял присягу

Камала Харрис в понедельник привела к присяге нового главу NASA. Фото: twitter.com/SabrinaSingh46

В США принял присягу новый глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) Билл Нельсон.

На прошлой неделе его кандидатуру утвердил Сенат, информирует заместитель спикера вице-президента США Сабрина Сингх.

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"Очень хороший способ начать неделю. Вице-президент США приводит к присяге директора NASA Билла Нельсона. И лунный камень тоже был там", - отметила она.

Космический телескоп Hubble Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса сделал серию фотографий туманности Вуаль с помощью новых методов обработки изображений, которые позволяют увидеть мельчайшие детали.