Новые санкции США против России могут касаться Кремля

Новые санкции США против России за вмешательство в президентские выборы 2020, вероятно, будут касаться руководства РФ.
Решение о введении ограничений уже принято, пишет Bloomberg.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Байден назвал Путина убийцей
Санкции ввели из-за отчета Управления национальной разведки США, в котором утверждалось, что президент РФ Владимир Путин лично руководил разведывательными операциями. Целью главы России была дискредитация кандидата от Демократической партии Джо Байдена и поддержка республиканца Дональда Трампа.
Пока неизвестно, кто именно попал в список ограничений США.
Посольство России в США прокомментировало доклад национальной разведки США относительно вмешательства РФ в президентские выборы 2020 года.
×
Комментарии