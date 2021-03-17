Новые санкции США против России могут касаться Кремля

Новые санкции США коснутся руководства РФ. Фото: Reuters

Новые санкции США против России за вмешательство в президентские выборы 2020, вероятно, будут касаться руководства РФ.

Решение о введении ограничений уже принято, пишет Bloomberg.

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Санкции ввели из-за отчета Управления национальной разведки США, в котором утверждалось, что президент РФ Владимир Путин лично руководил разведывательными операциями. Целью главы России была дискредитация кандидата от Демократической партии Джо Байдена и поддержка республиканца Дональда Трампа.

Пока неизвестно, кто именно попал в список ограничений США.

Посольство России в США прокомментировало доклад национальной разведки США относительно вмешательства РФ в президентские выборы 2020 года.