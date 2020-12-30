Новоизбранный конгрессмен умер от коронавируса

Конгрессмен Люк Лэдлоу / Youtube

Недавно избранный американский депутат умер от Covid-19. Он стал первым членом Конгресса США, который умер от коронавируса.

41-летнего республиканца Люка Летлоу избрали депутатом от штата Луизиана. Он должен был принять присягу в воскресенье. Об этом пишет ВВС.

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Летлоу 18 декабря объявил, что у него положительный результат на коронавирус. 19 декабря его госпитализировали из-за осложнений. 23 декабря перевели в реанимационное отделение больницы, где он и умер.

"С тяжелым сердцем выражаем соболезнования семье избранного конгрессмена Люка Летлоу за его смерть в битве против Covid-19", - написал губернатор штата Джон Белл Эдвардс.

Эдвардс приказал, чтобы в день похорон конгрессмена в штате приспустили государственные флаги. В Летлоу остались жена и двое маленьких детей.