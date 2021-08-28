Новое нападение на аэропорт Кабула "весьма вероятно" в течении 24-36 часов - Байден

 
Ексклюзивы
1/5
"Мира нет, коррупция не побеждена. За два года не выполнили ни одного обещания" - Зисельс
"Мира нет, коррупция не побеждена. За два года не выполнили ни одного обещания" - Зисельс
1 Просмотров: 567
Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото
Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото
Просмотров: 1467
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
12 Просмотров: 7389
"Восемь месяцев не чувствую запахи" - что думают украинцы о новом локдауне
"Восемь месяцев не чувствую запахи" - что думают украинцы о новом локдауне
Просмотров: 783
Россия стремится выставить украинцев антисемитами, не дающими построить мемориал - Зисельс
Россия стремится выставить украинцев антисемитами, не дающими построить мемориал - Зисельс
5 Просмотров: 423
Урок Кучмы для Зеленского: где искать дополнительные рынки сбыта для украинских товаров
Урок Кучмы для Зеленского: где искать дополнительные рынки сбыта для украинских товаров
Просмотров: 594
"Путин - идиот. Навязывает, что Украина - это Русь" - Грицак
"Путин - идиот. Навязывает, что Украина - это Русь" - Грицак
2 Просмотров: 1449
Весь июль украинцы ели импортные арбузы – эксперт
Весь июль украинцы ели импортные арбузы – эксперт
Просмотров: 927
Политолог издал книгу с Зеленским и Брежневым на обложке
Политолог издал книгу с Зеленским и Брежневым на обложке
Просмотров: 594
"Зеленский стал жестким" - писатель о речи на День Независимости
"Зеленский стал жестким" - писатель о речи на День Независимости
Просмотров: 1026
Фото
Все фото
3
4
9
5
3
Число жертв теракта в Кабуле возросло до 170 человек
Число жертв теракта в Кабуле возросло до 170 человек
Мужчина переоборудовал бункер времен Второй мировой войны и сдает его на Airbnb
Мужчина переоборудовал бункер времен Второй мировой войны и сдает его на Airbnb
В Москве вспыхнула самая высокая телебашня: есть погибшие
В Москве вспыхнула самая высокая телебашня: есть погибшие
Во время массовых столкновений погибли по меньшей мере 210 человек
Во время массовых столкновений погибли по меньшей мере 210 человек
Теракты в Кабуле: умерли по меньшей мере 100 человек, еще 150 - ранены
Теракты в Кабуле: умерли по меньшей мере 100 человек, еще 150 - ранены
Видео
Все видео
Ана Чери искупалась в бассейне в крошечном бикини
Ана Чери искупалась в бассейне в крошечном бикини
На строительстве завода нашли древнее поселение
На строительстве завода нашли древнее поселение
На производстве произошел сильный взрыв
На производстве произошел сильный взрыв
Женщина переоделась в медсестру и украла ребенка из рук матери
Женщина переоделась в медсестру и украла ребенка из рук матери
В самой сухой пустыне мира выпал снег
В самой сухой пустыне мира выпал снег
Интервью
1/5
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
1 Просмотров: 792
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
1 Просмотров: 1485
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Просмотров: 1170
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
1 Просмотров: 1665
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Просмотров: 261
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
27 августа 2021
1 Просмотров: 441
Про цей День
Я ніколи не любив свят. І цього теж не люблю. Ну, як свято. Іноді його називають просто Днем. Так от, цей День через обов'язковість, масовість і ...
суббота, 28 августа 2021 23:52

Новое нападение на аэропорт Кабула "весьма вероятно" в течении 24-36 часов - Байден

  Комментировать
Новое нападение на аэропорт Кабула &quot;весьма вероятно&quot; в течении 24-36 часов - Байден
Такие данные содержатся в американских военных. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден заявил о высокой вероятности новой атаки на аэропорт Кабула в ближайшие 24-36 часов. Такие данные, по его словам, есть у американских военных.

Об этом сообщает AFP.

"США считают, что новое нападение на аэропорт Кабула "весьма вероятно" в течении 24-36 часов", - сказал Байден.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Тела людей летели в воздухе, как торнадо" - очевидец теракта в Кабуле

26 августа в аэропорту Кабула произошел теракт. Это произошло через несколько часов после того, как правительства нескольких западных государств призвали своих граждан держаться подальше от аэропорта из-за угрозы нападения со стороны террористов.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация "Исламское государство". Причастность ИГИЛ к атаке подтвердили в военных ведомствах США и Великобритании.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Новое нападение на аэропорт Кабула "весьма вероятно" в течении 24-36 часов - Байден». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Дерзкое позирование топлес от Dj Nana и Кендал Дженнер голышом - чем щеголяют звезды в сети
Дерзкое позирование топлес от Dj Nana и Кендал Дженнер голышом - чем щеголяют звезды в сети
10
 Просмотров: 10413
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
20
 12 Просмотров: 7389
Гороскоп на 28 августа: какие знаки невозможно забыть и разлюбить
Гороскоп на 28 августа: какие знаки невозможно забыть и разлюбить
 Просмотров: 4662
&quot;Мгновенная карма для оккупантов&quot; - показали видео ликвидации снайпера россиян
"Мгновенная карма для оккупантов" - показали видео ликвидации снайпера россиян
 Просмотров: 4392
Укрзализныця показала новые плацкартные вагоны
Укрзализныця показала новые плацкартные вагоны
6
 Просмотров: 4212
Мир
Американские военные покидают аэропорт Кабула
Американские военные покидают аэропорт Кабула Просмотров: 27
Ана Чери искупалась в бассейне в крошечном бикини
Ана Чери искупалась в бассейне в крошечном бикини
 Просмотров: 585
Великобритания из Кабула вывезла 200 кошек и собак и завершила эвакуацию
Великобритания из Кабула вывезла 200 кошек и собак и завершила эвакуацию Просмотров: 171
В Великобритании стартует вакцинация подростков
В Великобритании стартует вакцинация подростков Просмотров: 99
Затонул сухогруз с 7 тыс. тонн украинской пшеницы
Затонул сухогруз с 7 тыс. тонн украинской пшеницы Просмотров: 927
Больше всего комментируют
14
На Банковой готовятся к силовому разгону массовых акций - эксперт
12
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
6
Состоялся самый большой парад ко Дню Независимости
5
Россия стремится выставить украинцев антисемитами, не дающими построить мемориал - Зисельс
4
"Путин - убийца. Суд над ним еще впереди" - Порошенко
Голосов: 335
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) шесть
  • 2) четыре
  • 3) три
  • 4) два
  • 5) одно
  • 6) ноль
Просмотреть