Новое нападение на аэропорт Кабула "весьма вероятно" в течении 24-36 часов - Байден

Такие данные содержатся в американских военных. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден заявил о высокой вероятности новой атаки на аэропорт Кабула в ближайшие 24-36 часов. Такие данные, по его словам, есть у американских военных.

Об этом сообщает AFP.

"США считают, что новое нападение на аэропорт Кабула "весьма вероятно" в течении 24-36 часов", - сказал Байден.

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26 августа в аэропорту Кабула произошел теракт. Это произошло через несколько часов после того, как правительства нескольких западных государств призвали своих граждан держаться подальше от аэропорта из-за угрозы нападения со стороны террористов. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация "Исламское государство". Причастность ИГИЛ к атаке подтвердили в военных ведомствах США и Великобритании.