Новое ЧП в "Шереметьево": 8 человек пострадали

С самолета в "Шереметьево" экстренно эвакуировали пассажиров.

В московском аэропорту "Шереметьево" во время эвакуации из самолета пострадали 8 человек.

Инцидент произошел в ночь против 19 июня в самолете Boeing 737 авиакомпании "Северный ветер" сообщением Москва-Ереван, сообщает "Интерфакс".

Самолет готовился к взлету и находился на полосе, когда в кабине пилотов сработал датчик задымления. Экипаж решил прервать полет и эвакуировать пассажиров.

Во время эвакуации по надувным трапам пострадали 8 человек, двум пострадавшим потребовалась госпитализация.

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Информация о задымлении в итоге не подтвердилась, пожара также не обнаружено. Всего в самолете находилось 187 человек.

Пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск, под вечер 5 мая загорелся во время аварийного приземления в московском аэропорту Шереметьево. Воздушное судно вылетело из аэропорта, однако через некоторое время пригласил аварийную посадку. В России официально сообщили о 41 погибшем, еще 10 человек попали в больницу.