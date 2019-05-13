Новое ЧП с самолетом SSJ-100 в Росии

 
Ексклюзивы
1/5
С возвращением Коломойского государственная политика станет коммерческой - Гай
С возвращением Коломойского государственная политика станет коммерческой - Гай
1 Просмотров: 2493
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
2 Просмотров: 1872
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
8 Просмотров: 4601
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 1125
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 2952
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
1 Просмотров: 3438
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5733
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1944
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 2151
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Просмотров: 3375
Фото
Все фото
13
5
10
5
4
Танцы, музыка, спектакли: открыли первый Фестиваль греческой культуры
Танцы, музыка, спектакли: открыли первый Фестиваль греческой культуры
Студентка рассказала как бесплатно поехать учиться в Словакию
Студентка рассказала как бесплатно поехать учиться в Словакию
Дуэт художников создает красочные мини-миры из бумаги
Дуэт художников создает красочные мини-миры из бумаги
Путешественница рассказала об отдыхе и жизни на Коста-Рике
Путешественница рассказала об отдыхе и жизни на Коста-Рике
В Турции выпал снег
В Турции выпал снег
Видео
Все видео
Жесткое приземление: посадку самолета без шасси сняли на видео
Жесткое приземление: посадку самолета без шасси сняли на видео
Disney поздравил королевскую семью с пополнением
Disney поздравил королевскую семью с пополнением
Китайские музыканты сняли клип в Киеве
Китайские музыканты сняли клип в Киеве
Зазевался - Путин опозорился на видео
Зазевался - Путин опозорился на видео
"Почему такое неуважение?": наглые российские туристки опозорились в Израиле
"Почему такое неуважение?": наглые российские туристки опозорились в Израиле
Интервью
1/5
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 864
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
6 Просмотров: 3258
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1368
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1440
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
Просмотров: 3357
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
08 мая 2019
Просмотров: 1071
Скельце окулярів
Недавно трапилась пригода, зовсім маленька й коротка, а от досі не забувається, вертається в пам'яті. А сталося воно ось як. Бачу — йдуть ...
понедельник, 13 мая 2019 07:34

Новое ЧП с самолетом SSJ-100 в Росии

  Комментировать
Новое ЧП с самолетом SSJ-100 в Росии
Лайнер SSJ-100 "Аэрофлота", летевший в Самару, вернулся в Москву. Фото - Радио Свобода

Лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" вернулся в московский аэропорт Шереметьево на полпути в Самару.

Инцидент произошел в понедельник, 13 мая. Самолет вылетел из Шереметьево в 01:59 в Самару. Но над российским городом Владимир лайнер развернулся и полетел обратно в Москву, свидетельствуют данные сайта Flightradar.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жесткое приземление: посадку самолета без шасси сняли на видео

Известно, что рейс был выполнен на борту Sukhoi Superjet 100. В 04:30 по местному времени он должен был приземлиться в Самаре, но в 03:30 был в столице РФ.

Пока не известно, что стало причиной возвращения лайнера в аэропорт отбытия.

5 мая под Москвой в аэропорту Шереметьево загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" во время аварийной посадки. Погиб 41 человек. 8 мая рейсы самолетов этой авиакомпании откладывали трижды. Вылет самолета SSJ-100 в Ригу отложили из-за запаха гари. Другой не вылетел из города Ростов-на-Дону из-за поломки. Третье воздушное судно "Аэрофлота" должно было отправиться в Ульяновск, но пилот неожиданно доложил о сбое. У пассажирского лайнера произошел сбой в системе реверса.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Новое ЧП с самолетом SSJ-100 в Росии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
мая

Первый в мире самолет одобрил император

Самое читаемое
Какой маникюр вышел из моды - 5 антитрендов
Какой маникюр вышел из моды - 5 антитрендов
7
 Просмотров: 23590
Свадьба Насти Каменских и Потапа: дружкой станет его экс-супруга
Свадьба Насти Каменских и Потапа: дружкой станет его экс-супруга Просмотров: 22808
Шотландский клуб презентовал форму на обнаженных девушках
Шотландский клуб презентовал форму на обнаженных девушках
8
 Просмотров: 20817
2-летняя девочка несколько дней сидела возле мертвых родителей
2-летняя девочка несколько дней сидела возле мертвых родителей
 Просмотров: 14049
У Зеленского предложили отобрать у Коломойского телеканал &quot;1+1&quot;
У Зеленского предложили отобрать у Коломойского телеканал "1+1" 1 Просмотров: 9558
Мир
Госсекретарь США передумал ехать в Москву
Госсекретарь США передумал ехать в Москву Просмотров: 252
В Литве прошли президентские выборы
В Литве прошли президентские выборы Просмотров: 4041
Активисты вылили на площади 300 литров бутафорской крови
Активисты вылили на площади 300 литров бутафорской крови Просмотров: 432
В Грузии отравились десятки школьников
В Грузии отравились десятки школьников Просмотров: 216
Экзотическое убийство: три человека застрелили из арбалета
Экзотическое убийство: три человека застрелили из арбалета Просмотров: 1251
Больше всего комментируют
16
Российский оккупант глушит украинское радио в Крыму
10
Садовый хочет идти в премьер-министры
5
Миллион просмотров для роспуска Рады: у Зеленского запустили видеопетицию
5
Порошенко наградил скандального "регионала"
5
В Крыму произойдет масштабное отключение электричества
Голосов: 244
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Ливерпуль"
  • 2) "Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua