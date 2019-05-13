Новое ЧП с самолетом SSJ-100 в Росии

Лайнер SSJ-100 "Аэрофлота", летевший в Самару, вернулся в Москву. Фото - Радио Свобода

Лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" вернулся в московский аэропорт Шереметьево на полпути в Самару.

Инцидент произошел в понедельник, 13 мая. Самолет вылетел из Шереметьево в 01:59 в Самару. Но над российским городом Владимир лайнер развернулся и полетел обратно в Москву, свидетельствуют данные сайта Flightradar.

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Известно, что рейс был выполнен на борту Sukhoi Superjet 100. В 04:30 по местному времени он должен был приземлиться в Самаре, но в 03:30 был в столице РФ.

Пока не известно, что стало причиной возвращения лайнера в аэропорт отбытия.

5 мая под Москвой в аэропорту Шереметьево загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" во время аварийной посадки. Погиб 41 человек. 8 мая рейсы самолетов этой авиакомпании откладывали трижды. Вылет самолета SSJ-100 в Ригу отложили из-за запаха гари. Другой не вылетел из города Ростов-на-Дону из-за поломки. Третье воздушное судно "Аэрофлота" должно было отправиться в Ульяновск, но пилот неожиданно доложил о сбое. У пассажирского лайнера произошел сбой в системе реверса.