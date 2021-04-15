Носит кирпич, красит и забивает гвозди: показали прототип робота-строителя

Австрийский стартап Printstones создал прототип мобильного робота Baubot, который помогает в строительстве. Многофункциональный робот может забивать гвозди, варить, сверлить, укладывать кирпичи, шлифовать и даже красить.

Компания с 2017-го занимается разработкой роботов для 3D-печати, пишет New Atlas. Робота разрабатывают для автоматизации строительной отрасли, чтобы улучшить безопасность стройплощадки и снизить общие затраты.

Фото: Printstones

Устройство может также перевозить по лестнице грузы до 500 кг. Его батарея рассчитана на 8 часов работы. Максимальная скорость передвижения составляет 3,2 км/ч. Роботом можно управлять с помощью смартфона или путем предварительного программирования. Камеры позволяют роботу проверять место работы, а встроенные дисплеи отображают сообщения о состоянии ее выполнения.

Baubot пока находится на стадии прототипа. Сейчас Printstones ищет партнеров и инвесторов.

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