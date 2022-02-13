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воскресенье, 13 февраля 2022 03:45

Норвегия отменяет Covid-ограничение и изменяет правила въезда

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Норвегия отменяет Covid-ограничение и изменяет правила въезда
Теперь для путешествия в Норвегию не нужно сдавать тест на коронавирус. Фото: Pexels

Норвегия отменит почти все Covid-ограничения и необходимость делать тест на коронавирус для въезда в страну.

Об этом сообщает DW.

"Пандемия коронавируса больше не представляет серьезной угрозы для здоровья большинства из нас. Мы хорошо защищены вакцинами", - сказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

Теперь в Норвегии не нужно соблюдать между собой дистанцию ​​более одного метра. Также уже не будут обязательны защитные маски в людных местах. Развлекательные заведения возобновят свою работу.

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Для въезда в Норвегию больше не нужно регистрироваться заранее. Тест на коронавирус необходимо сдавать только для въезда в архипелаг Шпицберген.

Уже Covid-ограничения отменили также Дания, Франция, Швеция и Испания.

Правительство Израиля на фоне снижения заболеваемости коронавирусом проголосовало за отмену большинства карантинных требований. В стране отменили практически все карантинные ограничения. В частности, отменили "зеленые паспорта" в ресторанах, кинотеатрах, спортзалах и гостиницах.

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