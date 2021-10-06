"Нобеля" по химии вручили за открытие нового метода синтеза молекул

Нобелевскую премию по химии в этом году получили ученые Бенджамин Лист из Германии и Дэвид Макмиллан из США за открытие новых методов синтеза молекул.

Независимо друг от друга Лист и Макмиллан разработали новый способ построения молекул — асимметричный органокатализ, основанный на малых органических молекулах, сообщил Нобелевский комитет в Twitter. На его основе ведутся исследования новых фармацевтических препаратов, кроме того, он помогает сделать химию более экологичной.

"Катализаторы являются фундаментальным инструментом для химиков, но исследователи долгое время считали, что доступны только два их типа: металлы и ферменты. Сейчас разработали третий тип катализа, который основывается на небольших органических молекулах", - отметили в комитете.

Автор: twitter.com/NobelPrize Награду получат Бенджамин Лист и Дэвид МакМиллан

Органические катализаторы имеют стабильный каркас из атомов углерода, к которому могут присоединяться более активные химические группы. Они часто содержат общие элементы, такие как кислород, азот, сера или фосфор. Они безвредны для окружающей среды и дешевые в производстве.

Автор: twitter.com/NobelPrize Нобелевскую премию по химии вручили за новые методы синтеза молекул

В прошлом году премию по химии получили Эммануэль Шарпентье и Дженнифер Дудне за разработку методов редактирования генома. Они создали так называемые генетические ножницы, позволяющие отредактировать геном за несколько недель. Раньше на такое тратили годы.

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Объявление победителей Нобелевской премии продлится 2-11 октября. В Стокгольме назовут лауреатов премии по физике, химии, литературе и экономике. Лауреата премии за содействие установлению мира объявят в Осло. Исследователи Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян получили 4 октября Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Награду присудили за их открытие рецепторов температуры и прикосновения. 5 октября награду по физике получили Сюкуро Манабе, Клаус Хассельманн и Джорджио Паризи "за новаторский вклад в понимание сложных физических систем".