"Нобеля" по физике дали за новаторское понимание сложных систем

Скриншот с именами нобелевских лауреатов по физике / Twitter Нобелевского комитета

В Стокгольме назвали лауреатов Нобелевской премии по физике.

Ее получили Сюкуро Манабэ, Клаус Хассельманн и Джорджио Паризи. Об этом говорится на странице Нобелевского комитета в Twitter.

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Они получили премию "за новаторский вклад в наше понимание сложных физических систем". Завтра объявят обладателя премии по химии, в четверг - по литературе.

Лауреата премии за содействие установлению мира объявят в Осло в пятницу. На премию мира в этом году претендуют 329 кандидатов, 234 из них - это физические лица, остальные 95 - организации.

Исследователи Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Награда присуждена за их открытие рецепторов температуры и прикосновения.