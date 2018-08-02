Низкий уровень: отказались от российских врачей

У многих врачей, которые учились в России, обнаружили низкий уровень квалификации. Фото: nashgorod

В Финляндии отказались от услуг врачей с российскими дипломами. Одна из больниц заявила о низком уровне квалафикации таких работников.

Инцедент произошел в Центральной больнице Южной Карелии, сообщил портал "Yle".

"Медучреждение испытывает проблемы из-за недостаточной квалификации внештатных врачей, нанятых через рекрутинговые конторы. Особенно дежурному отделению пришлось отказаться от услуг многих врачей, которые учились в России", - отметили в издании.

Такая проблема могла возникнуть из-за другой практику лечения, которую получали российские выпускники. Также - из-за необходимости переориентации медиков на больничные помещения нового типа, добавила Пекка Корвеноя, главврач дежурного отделения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российский студент написал диплом и попал в тюрьму

Однако другие врачи считают, что трудности врачей из медицинских вузов РФ могут быть связаны с языком и коммуникацией.

Великобритания отказалась признавать дипломы российских вузов. Кроме того, сами россияне на фоне ухудшения отношений между странами боятся отправлять своих детей на учебу за границу, сообщают СМИ. В последнее время количество россиян в британских частных школах сократилось на 40%.