Никто не вступился: на видео попало задержание ребенка на акции в поддержку Навального

В Москве во время акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального задержали ребенка. Фото: скриншот с видео

Сегодня на Пушкинской площади в Москве, где проходят массовые акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, сотрудники полиции жестко задержали ребенка.

На вид мальчику лет 10. Об этом сообщает Telegram канал Avtozak LIVE, опубликовав соответствующее видео задержания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Митингующих уже задерживают: в России начались уличные акции

Люди, которые стали свидетелями происшествия, возмущались действиями полиции. Они просили отпустить ребенка, однако силовики не реагировали. Один из них схватил его за руку и тащил в автозак. При этом никто из взрослых не вступился.

В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сказала, что выясняет подробности задержания мальчика на акции в центре Москвы.

Сегодня в России проходят акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального и других политзаключенных. Первые акции стартовали на Дальнем Востоке - в Хабаровске, Владивостоке и Петропавловске-Камчатском.