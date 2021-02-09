"Никакого ОМОНа, никакого страха" - у Навального анонсировали необычную акцию протеста

Акция протеста на поддержку Навального пройдет 14 февраля. Фото: Reuters

Руководитель штабов российского оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков анонсировал проведение акций протеста в воскресенье, 14 февраля.

Подробностями он поделился в своем Telegram-канале.

Волков рассказал, что акции протеста планируются на 20:00 14 февраля. Он предложил постоять несколько минут с поднятым вверх источником света: телефоном или свечой, или фонариком. Акция протеста закончится в 20:15.

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"Может, 1-му будет немного страшно. Но всем остальным - точно нет. Вы постоите несколько минут, потом к вам спустится кто-то еще и еще - из ваших соседей. Вы думали, что вы один во всем большом доме неравнодушные к тому, что происходит в стране? Вы увидите, что это не так. Акция закончится в 20:15. Никакого ОМОНа, никакого страха. Может быть, вам покажется, что эти 15 минут ничего не изменят, но на самом деле они изменят все", - прокомментировал он.

Ранее Волков сообщал, что митинги в поддержку Навального перенесли на весну и лето.

По его словам, 23 и 31 января, а также 2 февраля на акции протеста против задержания оппозиционного лидера вышли более 300 тыс. людей в 180 городах России. Задержали за 3 дня протестов около 10 тыс.

Видео разговор российского оппозиционера Алексея Навального с его вероятным отравителем с ФСБ Константином Кудрявцевым заблокировали на YouTube.