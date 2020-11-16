"Никаких полезных решений" - Макрон раскритиковал Совбез ООН

Европа будет работать над собственной автономностью, подобно США и Китаю. Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Совбез ООН не принимает "никаких полезных решений" в сфере безопасности.

По его словам, Европе нужно больше независимости, в том числе в вопросах обороны, передает DW.

"Американцы смогут признать европейцев союзниками только тогда, когда они будут серьезно относиться к самим себе и станут независимыми в собственной оборонной политике", - подчеркнул президент Франции.

Он добавил, что Европа будет работать над собственной автономностью, подобно США и Китаю.

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Макрон также призывает усилить пограничный контроль в Шенгенской зоне Европейского Союза. Об этом он сказал после терактов во Франции и Австрии. По его словам, необходим более жесткий контроль, чтобы обуздать нелегальную иммиграцию.