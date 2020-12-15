Нидерланды ввели жесткий локдаун

Нидерланды закрываются на строгий карантин. Фото: AP

Нидерланды вводят локдаун с 15 декабря до 19 января из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. В последние недели в стране резко возросло количество больных до примерно 9000 человек в день.

"Нидерланды закрываются", - заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, передает NOS.

В стране закрываются музеи, театры, парки развлечений, зоопарки, казино, сауны, спортивные залы.

Также закрываются магазины, где продают товары не первой необходимости. Супермаркеты, заправки и аптеки продолжат работать.

На празднование Рождества 24, 25 и 26 декабря голландцы смогут приглашать домой до 3 гостей в день (речь идет о лицах в возрасте от 13 лет).

Люди, работа которых предполагает физический контакт с клиентом, должны приостановить свою деятельность. Исключение сделано только для медицинских работников.

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Жителей Нидерландов призывают как можно дольше работать из дома, не совершать поездок без крайней необходимости.

Взрослым разрешено заниматься спортом на улице, но расстояние должно быть 1,5 метра.

Школы и вузы в Нидерландах переходят на дистанционное обучение. Исключения разрешается делать для студентов во время сдачи экзаменов.

В Нидерландах с начала пандемии на Covid-19 заболело 621 944 человек, из них умерли 10 082. За последние сутки в стране с населением 17,1 млн человек выявлено 8457 инфицированных.