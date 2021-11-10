Нидерланды сохранили возможность въезда для украинцев

Туристы должны иметь тест на свидетельство о вакцинации. Фото: Pexels

Нидерланды разрешат въезд для украинцев.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

Туристы должны иметь тест и сертификат о вакцинации.

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"Нидерланды также сохранили возможности путешествий для граждан Украины, которые прошли полный курс вакцинации. С 13 ноября помимо свидетельства о вакцинации для въезда также потребуется отрицательный тест", - написал министр.

Европейский Союз исключил Украину из перечня безопасных для путешествий стран. Решение было принято в связи с ухудшением эпидемической ситуации. Из списка также удалили Сингапур. Необязательные поездки из Украины в ЕС подлежат временным ограничениям.