Нидерланды последними в ЕС начали массовую вакцинацию от коронавируса

В Нидерландах 39-летняя медсестра первой получила прививку от коронавируса. Фото: apnews.com

Массовую вакцинацию от коронавируса начали в Нидерландах. Это последняя страна в ЕС, в которой стартовал процесс прививки.

Об этом сообщило издание AP.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сообщили о смерти еще 2 вакцинированных от Covid-19

6 января прививки начали делать вакциной Pfizer/BioNTech. 1-ми вакцинацию должны пройти сотрудники домов престарелых и медицинские работники.

Список людей, которые получат препарат, будет расширяться.

39-летняя медсестра из дома престарелых Санни Елкадири получила прививку 1-й. По словам женщины, она сразу согласилась на вакцинацию.

5 декабря 2020 года Россия 1-й в мире объявила о массовой вакцинации от коронавируса препаратом Гам-КОВИД-Вак Sputnik V, разработанным Научным центром им. Гамалеи.