Нидерланды изменили требования для пассажиров из Украины

Отдельные туристы могут сдать 1 тест. Фото: pexels.com

Нидерланды изменили требования по тестированию на коронавирус для авиапассажиров из Украины.

Туристы могут сдавать только 1 ПЦР-тест, если от тестирования до посадки в самолет прошло не более 12 ч., сообщает Avianews.com.

Для других пассажиров оставили прошлый способ, который предусматривает прохождение сразу 2-х тестов.

Первый анализ должен пройти методом ПЦР. С момента тестирования до момента пересечения границы должно пройти не более 72 ч.

Второй тест предполагает экспресс-проверку на коронавирус. Его необходимо пройти не более чем за 4 ч. до посадки.

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Все эти тесты должны иметь отрицательный результат. Только тогда пассажира пустят в самолет.

Эти требования действуют для всех пассажиров старше 13 лет и старше, которые следуют как в Нидерланды.

Британские власти резко увеличила масштабы тестирования в ряде районов Англии. На такие шаги пошли после обнаружения в стране южноафриканского штамма коронавируса.