Независимое белорусское СМИ удалило из соцсетей посты за последние полтора года

Tut.by и связанные с ним ресурсы является крупнейшим в Беларуси интернет-холдингом. Фото: pixabay.com

Независимый белорусский портал Tut.by удалил из общего доступа в своих соцсетях посты за все 2020 год и первую половину 2021-го.

Также он отказался от отметки верификации в Telegram, пишет "Радио Свобода".

Таким образом редакция хочет обезопасить как сотрудников издания, так и своих читателей через иск признания материалов Tut.by "экстремистскими" в Беларуси.

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В редакции добавили, что после удаления постов и отметки верификации Tut.by заподозрили в потере доступа к соцсетям издания, но команда портала заверила, что сохраняет его.

Удаление галочки верификации с аккаунта канала в Telegram объяснили необходимостью иметь возможность быстро переименовать его в случае признания "экстремистским", чтобы обезопасить как авторов, так и читателей.

"Сделать это (переименовать канал. - Gazeta.ua) через несколько минут после решения суда нельзя, мы решили подготовиться заранее. У нас есть весь архив скрытых удаленных постов. Эта информация не потеряна навсегда. Люди, которые сейчас ведут канал, находятся за рубежом, попыток взлома не было", - отметили в редакции Tut.by.

Портал Tut.by самое независимое интернет-СМИ в стране, которое с августа 2020 освещает "антилукашенковские" акции протеста. 18 мая сайт Tut.by заблокировали, счета компании - заморозили. Против руководителей издания возбудили уголовное дело о неуплате налогов. В рамках него задержали 15 человек, связанных с изданием. В середине июня МВД Беларуси потребовало признать "экстремистскими" материалы Tut.by и соцсети издание. 24 июня суд должен был вынести решение, но рассмотрение иска МВД отложили.